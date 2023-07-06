Видео ⟩ Бронепоезд Путина стоит по крайней мере 68 млн евро

"Досье" удалось получить тысячи документов компании Cirkon Servis. Это предприятие обслуживает бронепоезд Путина.

В марте 2017 года Cirkon Servis получила задание изготовить Путину особый спортивно-оздоровительный вагон. В нем есть тренажерный зал, турецкая баня, кабинет косметологии, оснащенный всем необходимым для спасения жизни человека в чрезвычайных ситуациях.

В кабинете косметологии имеется оборудование для различных процедур, которые замедляют процессы старения кожи.

Этот кабинет защищен от прослушивания.

Путина в проекте называют "главный пассажир".

В тренажерном зале поезда имеется оснащение для различных упражнений, гантели и даже татами.

В составе бронепоезда Путина всего 22 вагона, но не все используются одновременно. В одной поездке обычно используется около десяти вагонов.

В настоящее время Cirkon Servis работает над несколькими новыми проектами улучшения поезда. Один из них - мультимедийный центр. Кроме того, будет построен еще один вагон для спорта и оздоровления.

Планируются еще два эксклюзивных пассажирских вагона. В одном из них будут четыре купе и бар, а в другом - шесть купе.

Cirkon Servis планирует изготовить два вагона-ресторана, два служебных вагона для отдыха и переговоров, а также вагон для персонала поезда.

Бронепоезд Путина обошелся российскому бюджету в целом по меньшей мере в 6,8 миллиарда рублей. В эту сумму входят обслуживание, оборудование новых вагонов, а также заказы на восстановление вагонного парка в будущем.