Видео ⟩ Бронепоезд Путина стоит по крайней мере 68 млн евро

Бронепоезд Владимира Путина, о существовании которого стало известно несколько месяцев назад, налогоплательщикам России обошелся по меньшей мере в 6,8 млрд рублей (68 млн евро), сказано в расследовании нового центра российской исследовательской журналистики "Досье".
"Досье" удалось получить тысячи документов компании Cirkon Servis. Это предприятие обслуживает бронепоезд Путина.
В марте 2017 года Cirkon Servis получила задание изготовить Путину особый спортивно-оздоровительный вагон. В нем есть тренажерный зал, турецкая баня, кабинет косметологии, оснащенный всем необходимым для спасения жизни человека в чрезвычайных ситуациях.
В кабинете косметологии имеется оборудование для различных процедур, которые замедляют процессы старения кожи.
Этот кабинет защищен от прослушивания.
Путина в проекте называют "главный пассажир".
В тренажерном зале поезда имеется оснащение для различных упражнений, гантели и даже татами.
В составе бронепоезда Путина всего 22 вагона, но не все используются одновременно. В одной поездке обычно используется около десяти вагонов.
В настоящее время Cirkon Servis работает над несколькими новыми проектами улучшения поезда. Один из них - мультимедийный центр. Кроме того, будет построен еще один вагон для спорта и оздоровления.
Планируются еще два эксклюзивных пассажирских вагона. В одном из них будут четыре купе и бар, а в другом - шесть купе.
Cirkon Servis планирует изготовить два вагона-ресторана, два служебных вагона для отдыха и переговоров, а также вагон для персонала поезда.
Бронепоезд Путина обошелся российскому бюджету в целом по меньшей мере в 6,8 миллиарда рублей. В эту сумму входят обслуживание, оборудование новых вагонов, а также заказы на восстановление вагонного парка в будущем.
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