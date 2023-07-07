"Депрессивный" период рубля. Почему российская валюта слабеет?

Экономисты напрямую об этом не говорят. Но об этом, например, пишет агентство Bloomberg. Российскую валюту оно считает одной из самых слабых среди развивающихся стран. Агентство ссылается на главного экономиста BCS Financial Group Наталью Лаврову, которая назвала мятеж триггером ослабления. Но Лаврова оговорилась, что триггер сработал в сочетании с другими факторами.

Таким фактором может быть и эффект сезонности, считает Орлова. Люди едут отдыхать, а выпущенные в России банковские карты не работают. В таких условиях им физически надо переводить деньги за рубеж, чтобы иметь возможность расплачиваться, объясняет она.

Еще один фактор - это расходы бюджета. Власти слишком активно тратили в первую половину года, в итоге рублей в экономике стало слишком много, и это тоже давит на курс.

Что же будет с рублем дальше?

"Готов согласиться по оценке курса как "неоптимального", но когда он вернется на этот новый оптимальный уровень - вопрос на миллион в прямом и переносном смысле", - шутит в своем телеграм-канале Дмитрий Полевой.

БКС в своем отчете пишет о "депрессивных уровнях" рубля, считая, что "эмоциональный всплеск" пройдет и рубль укрепится. "Реакция рубля также может быть сильной и быстрой", - пишут аналитики, но в четверг точных прогнозов они не делали.

"Ждать, что в июле–августе мы стабилизируемся и будет укрепление - это не очень вероятно", - считает Орлова. Она допускает, что скорость ослабления может замедлиться, но в июле и августе рубль будет слабеть - хотя бы из-за сезонного фактора.

"Мне кажется, что курс 90-95 [рублей за доллар] выглядит уже близким к фундаментальному при данном состоянии экономики", - полагает Орлова.

Аналитики уже давно предупреждают, что рубль стал колебаться еще сильнее. Это связано с уходом иностранных игроков - чем меньше игроков и денег на рынке, тем он более нестабилен.