Майк Пенс: Если Украина проиграет, воевать придется солдатам США

Об этом Пенс сказал на "Шоу Хью Хьюитта" (The Hugh Hewitt Show), делясь впечатлениями от недавней поездки в Украину, где он побывал в Буче и пообщался с людьми, пережившими оккупацию.

"Должен вам сказать, что сейчас в Украине происходит не просто война, это зло. И, честно говоря, я ухожу с большей решимостью, чем когда-либо, что в наших национальных интересах поддержать украинскую армию, чтобы отразить это российское вторжение", - заявил Пенс.

Кандидат в президенты США указал, что он приверженец "старой доктрины Рейгана": если вы готовы сражаться с врагами Соединенных Штатов на своей земле, мы дадим вам средства для борьбы с ними, чтобы нам не приходилось сражаться с ними самим.

"Не сомневаюсь, что если бы Путин захватил Украину, не прошло бы слишком много времени, прежде чем войска РФ пересекли бы границу, после чего для борьбы с ними нам пришлось бы направить свои войска", - сказал Пенс.