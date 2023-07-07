Зеленский резко раскритиковал президента Болгарии перед журналистами

Во время встречи в Софии в четверг, 6 июля, президент Украины Владимир Зеленский подверг резкой критике своего болгарского коллегу Румена Радева за его позицию о том, что военного решения войны в Украине нет и что поставка большего количества вооружений Киеву ничего не решит.
"Не дай Бог, чтобы вас постигла какая-то трагедия и вы оказались на моем месте", - сказал Зеленский. Начало встречи двух президентов состоялось в присутствии журналистов.
"А если бы люди с общими ценностями не помогли, что бы вы сделали? Сказали бы: Путин, пожалуйста, захватите территорию Болгарии? - риторически спросил президент Украины. - Нет, я уверен, что вы, как настоящий президент, не пойдете на компромисс со своей независимостью".
"Вы имеете право не поддерживать помощь Украине. Но я бы очень хотел, чтобы вы меня правильно поняли", - сказал украинский президент.
Зеленский раскритиковал Радева за то, что он назвал вторжение Москвы "конфликтом", а не войной. Президент Украины заявил, что Кремль ведет "истребительную войну против украинцев, а не против других стран".
"Я также хочу вам сказать, что сколько бы боеприпасов не было в вашей армии, их будет недостаточно, чтобы пойти войной на РФ. У вас неплохая армия, у вас есть хорошие люди, но этого недостаточно бороться против 160 миллионов человек, заявил Зеленский.
"Поэтому хорошо давать оружие, чтобы мы могли защищаться, чтобы война не пришла к вам, - пояснил украинский президент. - Украина и НАТО должны иметь общие ценности. Иначе и быть не может".
"Вы не можете поддерживать Россию и сохранять балансирующую позицию, потому что Россия хочет разрушить НАТО, хочет разрушить Европу и Евросоюз, это ее цели. Вы меня понимаете?" - выразил возмущение президент Украины.
Радева явно смутило сказанное Зеленским и он попросил журналистов выйти из комнаты.
В ходе встречи президент Болгарии заявил, что военного решения войны между Россией и Украиной не существует и необходимо приложить усилия для достижения мира.
"Ведущие усилия должны быть направлены на установление мира. Мы не использовали все средства дипломатии. Война идет на территории Украины, и приобретает новые масштабы за пределами Украины. Это касается как социальных, так и экономических отношений", - сказал Радев.
"Военного решения этого конфликта нет", - добавил президент Болгарии.
По его словам, российско-украинская война "превращается в борьбу на истощение", а истощается экономика не только Киева, но и европейских стран, что "обостряет социальную напряженность". Радев сказал, что поставка Украине большего количества оружия только усложнит мирное решение войны.
"Уже полтора года мы ждем решения, но видим, что оно не наступает. В этой связи важно обратить внимание на последовательные усилия по достижению деэскалации, прекращения огня мирными дипломатическими средствами. Я знаю, как это сложно. Надеюсь, что вскоре мы увидим мирное решение, особенно учитывая глубокие исторические связи между нашими народами", - заявил Радев.
Резюмируя свои размышления о ситуации, болгарский президент сказал, что "ведущие усилия" должны быть направлены на достижение мира в Украине. "Мы слышим слово "победа". Мы хотим слышать слово "мир". (...) Я считаю, что в этом направлении мы не использовали все средства дипломатии", - добавил он.
Во время встречи с президентом Украины Радев также заявил, что против отправки боеприпасов в Киев из-за ситуации с безопасностью в Болгарии.
Радев, бывший командующий ВВС Болгарии, занимает пост президента с 2017 года.
В 2021 году он вызвал дипломатический скандал, заявив, что "Крым в настоящее время находится в России". Радев заявил, что санкции Запада против России в связи с ее агрессией в Украине и аннексией Крыма не дают ожидаемых результатов и что "очень важно быть прагматичным во внешней политике". Протестуя против этих заявлений, Украина отозвала своего посла в Болгарии для консультаций.
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