Зеленский резко раскритиковал президента Болгарии перед журналистами

"Поэтому хорошо давать оружие, чтобы мы могли защищаться, чтобы война не пришла к вам, - пояснил украинский президент. - Украина и НАТО должны иметь общие ценности. Иначе и быть не может".

"Вы не можете поддерживать Россию и сохранять балансирующую позицию, потому что Россия хочет разрушить НАТО, хочет разрушить Европу и Евросоюз, это ее цели. Вы меня понимаете?" - выразил возмущение президент Украины.

Радева явно смутило сказанное Зеленским и он попросил журналистов выйти из комнаты.

В ходе встречи президент Болгарии заявил, что военного решения войны между Россией и Украиной не существует и необходимо приложить усилия для достижения мира.

"Ведущие усилия должны быть направлены на установление мира. Мы не использовали все средства дипломатии. Война идет на территории Украины, и приобретает новые масштабы за пределами Украины. Это касается как социальных, так и экономических отношений", - сказал Радев.

"Военного решения этого конфликта нет", - добавил президент Болгарии.

По его словам, российско-украинская война "превращается в борьбу на истощение", а истощается экономика не только Киева, но и европейских стран, что "обостряет социальную напряженность". Радев сказал, что поставка Украине большего количества оружия только усложнит мирное решение войны.