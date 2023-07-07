Фото ⟩ Левитс поблагодарил народ Латвии за возможность 4 года служить стране

"Я благодарю латвийский народ за предоставленную мне возможность четыре года служить Латвии в качестве президента. Я благодарю своих единомышленников, коллег и сторонников, а также критиков. Я продолжу работать на благо Латвии как ответственный гражданин своей страны и свободный человек",

- сказал Левитс в своем обращении по окончании президентского срока.

Он подчеркнул, что выступает за Латвию как национальное государство - за латышскую Латвию, где нет места пережиткам советской оккупации.

Галерея: Последний день президенства Эгила Левитса

"Я выступаю за государственный язык, за образование на латышском языке, за единую историю Латвии, признание героев нашего сопротивления, за латышское наследие наших исторических земель", - сказал Левитс.

Он подчеркнул, что безопасность Латвии была важнейшей задачей его работы на посту президента. "Я отстаивал обязанность НАТО защищать каждый сантиметр латвийской земли", - отметил Левитс.

Как сообщалось, последний день своих полномочий Левитс проведет вместе с 24 общественно активными молодыми людьми из Курземе, Земгале, Видземе, Латгале, Селии и латышской диаспоры.

В 10:00 Левитс возложил цветы к памятнику Свободы и поблагодарил собравшихся у памятника представителей Национальных вооруженных сил, пограничников, полицейских и пожарных за их работу на благо страны.

Затем Левитс, который является патроном цикла "Латышской книге - 500", отправится в Латвийскую национальную библиотеку, чтобы передать ей послание о латышском языке и его будущем, а в 12:00 посетит Адажскую военную базу.

Молодые люди будут сопровождать президента на всех мероприятиях, а в 14:30 он проведет с ними беседу в Рижском замке, после чего состоится фотографирование на башне Святого Духа.