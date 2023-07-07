Сильный, но противоречивый: что говорят о новом президенте Латвии соратники и дипломаты

В понедельник новый президент встретится с премьер-министром Канады Джастином Трюдо и в тот же день отправится с первым зарубежным визитом в Эстонию.

Сильная личность и один из самых успешных латвийских политиков после восстановления независимости, с хорошей репутацией в Латвии и за рубежом, но в то же время противоречивая фигура - так характеризуют нового президента его соратники в политике и бывшие дипломаты, рассказывает Latvijas аvīze.

Лидеры партий, фракции которых поддержали выдвинутого "Новым Единством" кандидата, отмечают, что в нынешней сложной геополитической ситуации Латвии нужен президент с обширными контактами в мире, который хорошо известен за рубежом, чтобы Латвия была лучше услышана. Преимущество Ринкевича в том, что он уже работал в Рижском замке как руководитель президентской канцелярии при президенте Валдисе Затлерсе.

Знающие Ринкевича люди характеризуют его как решительного, но предусмотрительного политика, который знает, когда нужно промолчать, а когда говорить. О Ринкевиче говорят, что у него отличная память, он не терпит ошибок, пропущенных встреч.

Работает над формированием собственного имиджа, хотя со стороны это может показаться незаметным, потому что Ринкевич не старается выделиться и ведет себя довольно просто. Он сумел установить хорошие отношения не только с местными журналистами, будучи очень доступным, но и с международными СМИ.