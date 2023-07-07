В Белом доме подтвердили неофициальные переговоры по Украине

Позиция Киева

Официальный представитель офиса президента Украины Владимира Зеленского заявил, что он не будет комментировать сообщения с опорой на источники, общая позиция Киева остается неизменной.

"Судьба Украины не может решаться без Украины. Об этом много раз говорил и президент, и все наши официальные представители. Не анонимно, а вполне конкретно и публично", - заявили в Киеве.

США хотят, чтобы РФ и Украина перешли к мирным переговорам осенью

Между тем, по данным NBC News, появляется все больше признаков того, что США и их союзники хотят, чтобы Москва и Киев перешли к мирным переговорам осенью, после завершения контрнаступления Украины.

Во время поездки в Киев в мае директор Центрального разведывательного управления Уильям Бернс слышал о перспективе подтолкнуть Москву к мирным переговорам до конца года, писала газета The Washington Post со ссылкой на официальных лиц. Приближающиеся президентские выборы в США повышают актуальность вопроса об окончании войны на фоне опасений, что республиканцы сократят поддержку Украины, добавляет NBC News.

И Хаас, и Купчан прогнозировали, что после контрнаступления, скорее всего, "возникнет тупик", и рекомендовали США начать закладывать основу для предложения о прекращении огня, при котором и Россия, и Украина отведут войска от линии фронта, "фактически создав демилитаризованную зону".