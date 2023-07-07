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Видео ⟩ Грузовик вызвал серьезную аварию. Пострадали четыре авто

rus.tvnet.lv
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Аварийный знак. Иллюстративное фото
Аварийный знак. Иллюстративное фото Фото: Pixabay

В четверг, 6 июля, водитель грузовика врезался в автомобиль, который ехал впереди, сообщает программа Degpunktā.

Четыре сильно поврежденных автомобиля, детали машин на асфальте и пробка на несколько километров. Так можно описать ситуацию, которая вчера около 13:30 сложилась на Рижской окружной дороге возле Упеслеяс.

Водитель грузового автомобиля не увидел, что автомобиль впереди собрался повернуть, и на скорости 80 километров в час ударил Ford сзади. После удара автомобиль начал вращаться и зацепил еще две машины - Audi и Volvo.

Водитель Ford говорит, что водитель грузовика не смотрел на дорогу. Машина разбилась, но семья отделалась одними синяками.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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