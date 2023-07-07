Видео ⟩ Грузовик вызвал серьезную аварию. Пострадали четыре авто

Четыре сильно поврежденных автомобиля, детали машин на асфальте и пробка на несколько километров. Так можно описать ситуацию, которая вчера около 13:30 сложилась на Рижской окружной дороге возле Упеслеяс.

Водитель грузового автомобиля не увидел, что автомобиль впереди собрался повернуть, и на скорости 80 километров в час ударил Ford сзади. После удара автомобиль начал вращаться и зацепил еще две машины - Audi и Volvo.

Водитель Ford говорит, что водитель грузовика не смотрел на дорогу. Машина разбилась, но семья отделалась одними синяками.

Видео: Сюжет программы Degpunktā