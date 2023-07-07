Россия начала набор женщин для войны в Украине

Россия начала вербовку женщин для войны в Украине - такое объявление с приглашением подписать контракт с Минобороны циркулирует в социальных сетях города Омска, сообщает местное СМИ 7х7.
На буклете изображена улыбающаяся блондинка в армейской форме и читается призыв "встать с мужчинами в одном строю".
С помощью такой рекламы российская армия набирает врачей, фельдшеров, медсестер и поваров.
В объявлении указан телефон Омского военкомата. Журналисты позвонили по этому номеру и там подтвердили, что набор женщин в армию действительно идет.
Контракт с Минобороны могут заключить женщины в возрасте до 50 лет. Минимальный срок контракта - один год. Отпуск в этот период не предоставляется.
Требования к соискателям минимальны. Например, поварам и медсестрам даже не нужно соответствующего образования.
Пока неясно, куда будут отправлять набранных в армию женщин.
В Омском военкомате утверждают, что женщины будут служить в регионах России, к которым Россия относит и оккупированные области Украины.
7 марта этого года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в войне против Украины участвуют 1100 женщин, из которых каждая третья уже получила награду.
Шойгу утверждал, что всего в российской армии служат 39 тысяч женщин, из них почти 5 тысяч женщин-офицеров.
Вопрос об отправке женщин на фронт впервые был поднят после объявления мобилизации в России в сентябре прошлого года. В то время Шойгу заявил, что женщин нельзя призывать в армию. Однако Генеральный штаб пояснил, что может быть сделано исключение для женщин, работающих в медицинском секторе.
Российские эксперты сообщают, что более половины погибших в Украине российских военнослужащих погибли в результате недостаточной и ненадлежащей медицинской помощи.
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