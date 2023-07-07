Россия начала набор женщин для войны в Украине

На буклете изображена улыбающаяся блондинка в армейской форме и читается призыв "встать с мужчинами в одном строю".

С помощью такой рекламы российская армия набирает врачей, фельдшеров, медсестер и поваров.

В объявлении указан телефон Омского военкомата. Журналисты позвонили по этому номеру и там подтвердили, что набор женщин в армию действительно идет.

Контракт с Минобороны могут заключить женщины в возрасте до 50 лет. Минимальный срок контракта - один год. Отпуск в этот период не предоставляется.

Требования к соискателям минимальны. Например, поварам и медсестрам даже не нужно соответствующего образования.

Пока неясно, куда будут отправлять набранных в армию женщин.

В Омском военкомате утверждают, что женщины будут служить в регионах России, к которым Россия относит и оккупированные области Украины.

7 марта этого года министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что в войне против Украины участвуют 1100 женщин, из которых каждая третья уже получила награду.

Шойгу утверждал, что всего в российской армии служат 39 тысяч женщин, из них почти 5 тысяч женщин-офицеров.

Вопрос об отправке женщин на фронт впервые был поднят после объявления мобилизации в России в сентябре прошлого года. В то время Шойгу заявил, что женщин нельзя призывать в армию. Однако Генеральный штаб пояснил, что может быть сделано исключение для женщин, работающих в медицинском секторе.

Российские эксперты сообщают, что более половины погибших в Украине российских военнослужащих погибли в результате недостаточной и ненадлежащей медицинской помощи.

Галерея: Война в Украине