Видео ⟩ Жители Лиепаи недовольны, как организовано движение возле Lidl

С началом строительства магазина Lidl в Лиепае на прилегающем перекрестке были внесены существенные изменения. Однако местные жители недовольны этими изменениями, сообщает программа Bez Tabu.
"Это никого не устраивает. Все не понимают, почему так", - комментирует изменения в организации движения Майя из Лиепаи.
Наибольшую путаницу вызывает знак, требующий выезжать с парковки магазина только направо или налево, запрещающий движение по прямой.
Изменения в организации дорожного движения также усложняют жизнь покупателей, живущих в районе Лаума, поскольку теперь им приходится проезжать шесть светофоров вместо трех.
Видео: Сюжет программы Bez Tabu
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