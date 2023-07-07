Видео ⟩ Жители Лиепаи недовольны, как организовано движение возле Lidl

"Это никого не устраивает. Все не понимают, почему так", - комментирует изменения в организации движения Майя из Лиепаи.

Наибольшую путаницу вызывает знак, требующий выезжать с парковки магазина только направо или налево, запрещающий движение по прямой.

Изменения в организации дорожного движения также усложняют жизнь покупателей, живущих в районе Лаума, поскольку теперь им приходится проезжать шесть светофоров вместо трех.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu