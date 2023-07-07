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Видео ⟩ Жители Лиепаи недовольны, как организовано движение возле Lidl

rus.tvnet.lv
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Магазин Lidl в Лиепае
Магазин Lidl в Лиепае Фото: Ekrānuzņēmums no "Bez Tabu" sižeta.

С началом строительства магазина Lidl в Лиепае на прилегающем перекрестке были внесены существенные изменения. Однако местные жители недовольны этими изменениями, сообщает программа Bez Tabu.

"Это никого не устраивает. Все не понимают, почему так", - комментирует изменения в организации движения Майя из Лиепаи.

Наибольшую путаницу вызывает знак, требующий выезжать с парковки магазина только направо или налево, запрещающий движение по прямой.

Изменения в организации дорожного движения также усложняют жизнь покупателей, живущих в районе Лаума, поскольку теперь им приходится проезжать шесть светофоров вместо трех.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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