Видео Полиция заставила водителя снять тонировку; владелец винит правоохранителей

Однако в середине февраля, когда его жена ехала по направлению к Тукумсу, машину остановил полицейский патруль.

Проведенные измерения показали, что светопропускание стекол составляет 62%, что ниже допустимого минимума в 70%.

Сотрудник полиции предложил два варианта: либо аннулировать техосмотр на месте, либо немедленно снять пленку. После консультации с мужем семья выбрала второй вариант.

В итоге был выписан штраф в размере почти 100 евро с возможностью оплатить его в течение двух недель со скидкой 50%. Кроме того, жене Интарса начислили штрафной балл.

Сам Интарс считает, что полицейский действовал некорректно, так как не протер стекло перед измерением, что могло повлиять на результат. Он обратился в Государственную полицию с вопросом, было ли измерение проведено по правилам. Лишь после нескольких запросов в полиции признали, что процедура была нарушена.

Однако полиция осталась при своём мнении, пояснив, что погрешность прибора, даже если она возникла из-за загрязнения стекла, не меняет факт нарушения - тонировка не соответствовала требованиям закона.

Водителю предложили обжаловать решение в суде, где можно будет детально рассмотреть все обстоятельства дела.

Видео: Сюжет программы Bez Tabu

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