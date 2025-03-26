ЕС вводит новые требования к получению водительских прав

Чтобы смягчить дефицит профессиональных водителей, минимальный возраст для получения водительских прав категории C (грузовик) будет снижен с 21 до 18 лет, а для категории D (автобус) - с 24 до 21 года.

Также государства-члены смогут разрешить 17-летним гражданам управлять грузовиками и микроавтобусами в пределах своей страны при условии, что рядом находится опытный водитель-наставник.

Срок действия водительских прав категории A (мотоциклы) и B (легковые автомобили) будет составлять 15 лет. Однако страны ЕС смогут сократить его до 10 лет, если удостоверение используется как личный документ. Водительские права категорий C и D (грузовики и автобусы) нужно будет продлевать каждые пять лет. Страны также могут установить более частое обновление документов для водителей старше 65 лет.

Перед получением первых водительских прав кандидаты должны будут пройти медицинское обследование, включающее проверку зрения и сердечно-сосудистой системы. Однако страны смогут заменять эти осмотры формой самодиагностики или другими альтернативными мерами при продлении прав.

По инициативе депутатов Европарламента власти государств ЕС будут поощряться к улучшению информирования общества о необходимых физических и психических критериях, предъявляемых к водителям.

Теперь это соглашение должно быть официально одобрено Советом ЕС и Европарламентом. После этого у государств-членов будет четыре года, чтобы внести изменения в свое законодательство и подготовиться к реализации новых правил.

На пресс-конференции во вторник депутат Европарламента Юта Паулус пояснила, что к 2030 году во всех странах ЕС должно быть внедрено цифровое водительское удостоверение, доступное на мобильных устройствах. По ее словам, Европейская комиссия уже собирает информацию от стран-членов - возможно, внедрение произойдет раньше. Например, Эстония уже готова начать использовать цифровые права.

Паулус также подчеркнула, что для новых водителей с испытательным сроком будет действовать абсолютный запрет на употребление алкоголя - норма, давно действующая в Германии, но не реализованная в других странах ЕС.

"Кроме того, новые нормы о медицинских осмотрах теперь позволяют государствам при продлении водительских прав вводить более короткий срок их действия для людей старше 65 лет - права уже не будут действовать 15 лет, как ранее. Это право, но не обязанность стран-членов", - добавила Паулус.

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