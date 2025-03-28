В Латвии в этом году дорожные работы запланированы более чем на 600 километрах государственных автодорог, сообщили представители государственного предприятия Latvijas Valsts ceļi (LVC).
В этом году дорожные работы пройдут более чем на 600 километрах автодорог
Из них: на магистральных дорогах - на участке длиной 119 километров, на региональных - 259 километров, на местных - 230 километров.
По видам работ наибольший объем будет связан с обновлением асфальтобетонного покрытия - такие работы запланированы на 252 километрах автодорог. На 157 километрах будет выполнена реконструкция; на 124 километрах - поверхностная обработка асфальтобетонного покрытия в один слой; а на 47 километрах гравийных дорог - двуслойная поверхностная обработка. Еще на 27 километрах гравийных дорог планируется обновление самого гравийного покрытия.
К числу самых масштабных проектов, которые будут начаты в этом году, относятся:
- реконструкция шоссе Даугавпилс (A6) на участке от деревни Ганчауски (Ликсненская волость) до объездной дороги Даугавпилса (A14),
- реконструкция самой объездной дороги Даугавпилса от пересечения с шоссе A6 до поселка Свенте,
- реконструкция региональной трассы Гулбене-Балви-Виляка-граница с Россией (P35) от Литене до Балви,
- реконструкция виадука через овраг Лорупе перед Сигулдой (A2),
- восстановление исторического дренажного туннеля Лорупе (V96).
Также запланированы работы по восстановлению покрытия на Видземском шоссе (A2) от Грундзале до Яунлайцене, а также на региональной дороге Тукумс-Кестерциемс-Мерсрагс-Колка (P131) на участке от Калтене до Рои.
Председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис отмечает, что предстоящий строительный сезон будет довольно интенсивным. По его словам, организация сосредоточится на количестве километров, при этом большая часть работ будет выполнена с использованием более простых технологий - в основном обновлением дорожного покрытия.
"В последние годы LVC работает в основном за счет государственного бюджета. Средства из фондов Европейского союза на реконструкцию дорог, как это было примерно до 2018 года, больше не доступны. Поэтому все чаще используются более простые и дешевые технологии", - поясняет Лаздовскис.
Он подчеркивает, что благодаря финансированию ЕС ранее удавалось реализовать масштабные проекты как на магистральных, так и на региональных дорогах. "Сейчас, когда средств стало меньше, не всегда возможно полностью реконструировать участки в плохом состоянии. Скорее всего, будет просто обновлено покрытие, с пониманием того, что через какое-то время в нём снова появятся трещины - ведь основа не была перестроена полностью", - добавляет он.
Государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi было создано в конце 2004 года и принадлежит государству. Оно управляет сетью государственных автодорог, администрирует финансирование и проводит государственные закупки. Всего под его управлением находится более 20 000 километров автодорог.
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