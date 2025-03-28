В этом году дорожные работы пройдут более чем на 600 километрах автодорог

Председатель правления LVC Мартиньш Лаздовскис отмечает, что предстоящий строительный сезон будет довольно интенсивным. По его словам, организация сосредоточится на количестве километров, при этом большая часть работ будет выполнена с использованием более простых технологий - в основном обновлением дорожного покрытия.

"В последние годы LVC работает в основном за счет государственного бюджета. Средства из фондов Европейского союза на реконструкцию дорог, как это было примерно до 2018 года, больше не доступны. Поэтому все чаще используются более простые и дешевые технологии", - поясняет Лаздовскис.

Он подчеркивает, что благодаря финансированию ЕС ранее удавалось реализовать масштабные проекты как на магистральных, так и на региональных дорогах. "Сейчас, когда средств стало меньше, не всегда возможно полностью реконструировать участки в плохом состоянии. Скорее всего, будет просто обновлено покрытие, с пониманием того, что через какое-то время в нём снова появятся трещины - ведь основа не была перестроена полностью", - добавляет он.

Государственное предприятие Latvijas Valsts ceļi было создано в конце 2004 года и принадлежит государству. Оно управляет сетью государственных автодорог, администрирует финансирование и проводит государственные закупки. Всего под его управлением находится более 20 000 километров автодорог.

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