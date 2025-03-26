Спасатели извлекли из водоемов автомобиль и трактор

Вчера около полудня VUGD получил вызов в Валгундскую волость Елгавского края, где в реку частично провалился трактор. Спасатели развернули ограничительные абсорбирующие боновые заграждения протяжённостью около 78 метров, чтобы предотвратить утечку технических жидкостей в реку. Работы на месте завершились в 15:30.

А ближе к 21:00 поступил вызов на улицу Йезупа Ранцана в Риге - по предоставленной информации, в воду съехал автомобиль. Прибыв на место, спасатели обнаружили, что машина находится в реке примерно в 20 метрах от берега. С помощью лебедки автоцистерны автомобиль был вытянут на берег.

Галерея: Автомобиль угодил в Даугаву

Также в 13:44 поступил вызов на улицу Вецие Бикерниеки в Риге, где в реке была обнаружена скопившаяся жидкость неизвестного происхождения. Спасатели установили 15 метров ограничительных и 9 метров абсорбирующих бонов.

Всего за прошедшие сутки VUGD получил 59 вызовов: 36 - на тушение пожаров (в том числе 22 на возгорания сухой травы), 16 - на спасательные работы, а 7 вызовов оказались ложными.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!