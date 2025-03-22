"Светофор болтается на проводе, линии белые и желтые..." Как улучшить движение в Зиепниеккалнсе?

Многие, возможно, видели в соцсетях видео с огромными очередями машин, где те, кто въезжает со стороны Елгавы в Ригу, не попадают никуда и удивляются, куда же надо ехать.

"Давайте посмотрим, как люди, которые вроде бы могут построить четвертый этап Южного моста, показывают свои навыки в организации движения", - говорит ведущий передачи Паулс Тимротс и пытается проехать необычные временные изменения в организации движения.

Какое-то кольцо, линии - белые и желтые. Светофор, который болтается на проводе. "Выглядит так, что одному человеку просто дали несколько желтых листов, стрелок, и он ничем другим не умеет организовывать движение", - отмечает Тимротс.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!