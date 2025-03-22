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"Светофор болтается на проводе, линии белые и желтые..." Как улучшить движение в Зиепниеккалнсе?

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Непонятная дорожная разметка и знаки в Зиепниеккалнсе
Непонятная дорожная разметка и знаки в Зиепниеккалнсе Фото: Ekrānuzņēmums no "Zebras" video.

В Зиепниеккалнсе - на Виенибас Гатве и улице Озолциемса - проблемы с движением и пробками, сообщает передача Zebra.

Многие, возможно, видели в соцсетях видео с огромными очередями машин, где те, кто въезжает со стороны Елгавы в Ригу, не попадают никуда и удивляются, куда же надо ехать.

"Давайте посмотрим, как люди, которые вроде бы могут построить четвертый этап Южного моста, показывают свои навыки в организации движения", - говорит ведущий передачи Паулс Тимротс и пытается проехать необычные временные изменения в организации движения.

Какое-то кольцо, линии - белые и желтые. Светофор, который болтается на проводе. "Выглядит так, что одному человеку просто дали несколько желтых листов, стрелок, и он ничем другим не умеет организовывать движение", - отмечает Тимротс.

Подробнее смотрите в сюжете передачи:

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