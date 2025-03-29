Совсем недавно в соцсетях распространялись видеоролики из Эстонии с автомобилем Bolt Drive, у которого отсутствовали колеса. Представитель Bolt утверждает, что автомобиль был украден. TVNET+ связался с латвийскими представителями компании, чтобы выяснить, каков был самый большой ущерб, нанесенный транспортным средствам в Латвии.
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Видео ⟩ Стоило ли того? Как одалживание аккаунта Bolt Drive может обойтись в десятки тысяч евро
Один из случаев, когда поделились аккаунтом каршеринга, произошел в прошлом году в Риге, в Агенскалнсе, когда пользователь передал свой профиль несовершеннолетнему лицу. Это лицо нарушило сигнал красного света светофора и врезалось в трамвай, который после столкновения сошел с рельсов. В результате аварии тяжело пострадал как водитель транспортного средства, так и пассажиры.