Видео Стоило ли того? Как одалживание аккаунта Bolt Drive может обойтись в десятки тысяч евро

Один из случаев, когда поделились аккаунтом каршеринга, произошел в прошлом году в Риге, в Агенскалнсе, когда пользователь передал свой профиль несовершеннолетнему лицу. Это лицо нарушило сигнал красного света светофора и врезалось в трамвай, который после столкновения сошел с рельсов. В результате аварии тяжело пострадал как водитель транспортного средства, так и пассажиры.