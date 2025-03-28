Полицейские Цесиса спасли женщину от гибели

Как сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), днем в Цесисе легковой автомобиль съехал с проезжей части и оказался в пруду. До прибытия спасателей человека из машины спасли сотрудники муниципальной полиции, а сами спасатели позже достали автомобиль из воды и отключили аккумулятор.

По данным муниципальной полиции Цесисского края, водитель автомобиля повернула с улицы Райня на улицу Дарзниецибас в неправильном направлении, так как это улица с односторонним движением. Осознав свою ошибку, она начала сдавать назад, но не справилась с управлением и скатилась в пруд. В этот момент патрульные находились на улице Райня и стали свидетелями происшествия. Они немедленно вызвали пожарно-спасательную службу и бросились на помощь. Зайдя в воду, полицейские сумели подтолкнуть плавающий автомобиль ближе к берегу. По прибытии подкрепления машину извлекли из воды, и женщина оказалась в безопасности.