В среду в Латвии было зарегистрировано 92 дорожно-транспортных происшествия, в которых пострадали три человека, сообщили агентству LETA в Государственной полиции.
Полицейские Цесиса спасли женщину от гибели
По одному происшествию с пострадавшими произошло в Рижском регионе, в Земгале и в Курземе. Один из пострадавших - велосипедист.
Как сообщила Государственная пожарно-спасательная служба (VUGD), днем в Цесисе легковой автомобиль съехал с проезжей части и оказался в пруду. До прибытия спасателей человека из машины спасли сотрудники муниципальной полиции, а сами спасатели позже достали автомобиль из воды и отключили аккумулятор.
По данным муниципальной полиции Цесисского края, водитель автомобиля повернула с улицы Райня на улицу Дарзниецибас в неправильном направлении, так как это улица с односторонним движением. Осознав свою ошибку, она начала сдавать назад, но не справилась с управлением и скатилась в пруд. В этот момент патрульные находились на улице Райня и стали свидетелями происшествия. Они немедленно вызвали пожарно-спасательную службу и бросились на помощь. Зайдя в воду, полицейские сумели подтолкнуть плавающий автомобиль ближе к берегу. По прибытии подкрепления машину извлекли из воды, и женщина оказалась в безопасности.
На сайте самоуправления Цесисского края после происшествия была опубликована благодарность патрульным инспекторам муниципальной полиции Гунтару Ирбе и Эдгару Шпацу за мужество и самоотверженность при спасении человеческой жизни.
За минувшие сутки в Рижском регионе полиция задержала двух водителей за вождение в состоянии алкогольного опьянения. Оба нарушителя находились за рулем в столь тяжелом состоянии опьянения, что против них возбуждены уголовные дела, а транспортное средство будет либо конфисковано, либо с его владельца будет взыскана его стоимость.
Кроме того, за превышение скорости водителям было выписано 199 протоколов: в Рижском регионе оштрафованы 17 водителей, в Видземе - 55, в Латгале и Курземе - по 43, в Земгале - 41. Один водитель был наказан за агрессивную манеру вождения.
Всего в течение вчерашнего дня полиция оформила 527 административных протоколов за нарушения правил дорожного движения.
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