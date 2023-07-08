"Лукашенко хочет пугать соседей". Эксперт о судьбе Пригожина

Даже Лукашенко при всех его бесконечных разговорах о том, как он мастерски все разрулил, как это было серьезно, что только он и спас ситуацию, на самом деле все равно понимает, что не стоит так уж прямо указывать эти условия и ставить Кремль в настолько неудобную ситуацию, когда он будет связан какими-то публичными обязательствами. Сейчас никаких публичных обязательств нет. Поэтому это еще раз подтверждает, что положение Пригожина и его ЧВК "Вагнер" на самом деле очень нестабильное, и Кремль может интерпретировать те неформальные обязательства, которые он взял на себя во время разговоров, при посредничестве Лукашенко, как ему захочется.

- Чем вызвано такое активное посредничество со стороны Лукашенко? Какие выгоды для него вырисовываются на этом фоне?

- Ну, больше всего, я думаю, это укрепление ценности Лукашенко для Кремля. По сути, он же решил внутрироссийский кризис. Какие-то другие российские сановники, типа Бортникова или Вайно, они не смогли этот кризис решить, а он решил, и вот этим он ценен для Путина. То есть, это не столько какое-то международное посредничество или какая-то новая внешнеполитическая роль Лукашенко. Это, скорее, роль Лукашенко как того, кто может решать проблемы для Путина, которые сам Путин не хочет решать, не хочет на это отвлекаться. Это слишком мелко, далеко от его геополитических приоритетов. А Лукашенко за него это решил. Наверное, ему положены какие-то плюшки в награду - за то, что он так хорошо справился и помог выйти из сложной ситуации Кремлю с минимальными потерями.