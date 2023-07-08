Фото и видео ⟩ Эдгар Ринкевич вступил в должность президента Латвии

В субботу избранный президентом Латвии Эдгар Ринкевич принес торжественную присягу в Сейме, став седьмым президентом государства после восстановления независимости Латвии.
Присяга президента гласит: "Клянусь, что вся моя работа будет посвящена благу латвийского народа. Я буду делать все, что в моих силах, для благосостояния Латвийского государства и его жителей. Я буду соблюдать и уважать Конституцию Латвии и законы страны. Я буду относиться ко всем справедливо и выполнять свои обязанности по совести".
Как сообщили агентству LETA в канцелярии президента, в 9.45 Ринкевичу вручены высшие награды государства. Согласно закону о государственных наградах, при вступлении в должность президент приобретает право на высшую степень ордена Трех звезд, ордена Виестура и Креста за заслуги, а также на цепь ордена Трех звезд.
В 2004 году Ринкевич уже был награжден орденом Виестура высшей степени за особые заслуги перед Латвийским государством.
Затем в 10.30 Ринкевич возложит цветы к памятнику Свободы, а в 11.00 - к могилам первого президента Латвии Яниса Чаксте и первого министра иностранных дел Латвии Зигфрида Анны Мейеровица.
На символической церемонии Ринкевич получит ключ от Рижского замка от бывшего президента Эгила Левитса и его супруги Андры Левите на площади у Рижского замка в 12.00. Ринкевич также получит от Левитса президентский штандарт.
В 16.00 в Рижском замке состоится торжественный прием в честь инаугурации Ринкевича, а в 22.00 Ринкевич посетит большое танцевальное представление "Вечный двигатель".
Эдгар Ринкевич родился в 1973 году в Юрмале.
Он окончил факультет истории и философии Латвийского университета (ЛУ), получил сертификат об изучении политических наук и международных отношений в Университете Гронингена (Нидерланды). Имеет две степени магистра - политических наук в ЛУ и в Университете национальной обороны США.
В 1990-е годы Ринкевич работал журналистом на Латвийском радио по вопросам внешней политики и международных отношений, затем начал свою карьеру на различных должностях в Министерстве обороны, где с 1997 года в течение более чем 10 лет занимал должность госсекретаря.
С 2002 по 2003 год Ринкевич был заместителем главы латвийской делегации на переговорах о вступлении в НАТО. С октября 2008 года по июль 2011 года возглавлял канцелярию президента Валдиса Затлерса.
Когда Затлерса не переизбрали на второй президентский срок и он занялся политикой, Ринкевич в 2011 году стал министром иностранных дел в правительстве Валдиса Домбровскиса, а в начале 2012 года вступил в Партию реформ Затлерса.
Ринкевич сохранил пост министра иностранных дел в правительствах Лаймдоты Страуюмы, Мариса Кучинскиса, а затем и в обоих правительствах Кришьяниса Кариньша.
Весной 2014 года Ринкевич вступил в партию "Единство". На выборах в 14-й Сейм был избран в парламент по списку объединения "Новое Единство".
Ринкевич является кавалером ордена Трех звезд, командиром Большого креста ордена Виестура, удостоен высоких наград НАТО и ряда зарубежных стран-союзников Латвии.
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