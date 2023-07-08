Участники львовского хора мальчиков "Дударик" встревожены, придут ли люди на их концерт

Концерт состоится сегодня, 8 июля, в 17 часов.

Всемирно известный украинский национальный академический хор мужчин и мальчиков "Дударик" из Львова совершает турне по Европе с благотворительными концертами.

Галерея: Большое танцевальное представление Mūžīgais dzinējs

"Дударик" - всемирно известный творческий коллектив, который дал более 2500 концертов в самых престижных концертных залах Украины и мира, включая Карнеги-холл в Нью-Йорке, Собор Парижской Богоматери, Air Place в Ванкувере, Дворец "Украина", Национальную филармонию в Варшаве, Украинскую национальную оперу, Национальную филармонию Украины и др.

Хор был удостоен Национальной премии имени Тараса Шевченко, высшей национальной культурной награды Украины, а также многих других наград.

Хор посещает Латвию, чтобы поблагодарить народ Латвии за поддержку в войне против России и познакомить латвийских слушателей с украинской хоровой музыкой.

Все пожертвования, собранные во время гастролей, будут переданы защитникам Украины - всем тем, кто борется за Украину - как на фронте, так и в тылу.

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В программе концерта - украинская традиционная музыка, в том числе в современном звучании, духовная музыка разных веков, а также оригинальные композиции из обширного репертуара хора, насчитывающего более 1500 произведений.

Билеты на концерт можно приобрести в онлайн-кассе Biļešu Paradīze по цене от 10 евро.