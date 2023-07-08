Видео ⟩ В Елгаве мужчина украл лестницу, но заснул недалеко от места преступления

Какой-то заметно пьяный мужчина ночью подозрительно бродил вдоль чужой собственности.

В камерах видно, что пьяный мужчина, несколько раз прошелся вдоль дома, совершает подозрительные действия.

Санта, которая схватила вора, говорит, что человек с начала пришел пешком, а потом вернулся с велосипедом, пройдя по лестнице до кустов. Отправила видео в полицию, сообщила соседу, который пошел посмотреть и нашел мужчину.

Были вызваны полицейские, которые задержали спящего мужчину. Объяснить, почему он ходил по чужой собственности, он не смог. Чтобы избежать неприятностей, вор показал место, где спрятал алюминиевые лестницы. Они были брошены в траву возле ближайшего мостика, ведущего через Свете.

Пьяный мужчина вскоре был освобожден.

Подробнее в сюжете Degpunktā: