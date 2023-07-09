Командиры с «Азовстали» вернулись из Турции в Украину. Россия заявляет о нарушении договоренностей

По его словам, о возвращении командиров "Азовстали" в Украину российской стороне ничего не сообщили.

"Условия возвращения нарушила как турецкая сторона, так и Киев. По условиям договоренностей главари "Азова" должны были находиться на территории Турции до момента окончания конфликта", - заявил Песков агентству "РИА Новости" (не все из возвращающихся имели отношение к "Азову", который в России демонизируется и объявлен "террористической организацией").

Ранее в субботу президент Украины Владимир Зеленский сообщил в своем телеграм-канале, что возвращается из Турции вместе с военными, которые защищали "Азовсталь", а затем, после освобождения из российского плена по обмену, 10 месяцев находились в этой стране.

"Возвращаемся домой из Турции и возвращаем домой наших героев, - написал Зеленский. - Украинские воины Денис Прокопенко, Святослав Паламар, Сергей Волынский, Олег Хоменко, Денис Шлега наконец будут с родными". В телеграм-канале Зеленского также опубликовано видео, где он в аэропорту встречает военных, которые затем поднимаются на борт президентского самолета.

По условиям сделки, заключенной при посредничестве президента Турции Реджепа Эрдогана, пятеро украинских командиров должны были оставаться в Турции до окончания войны "в полной безопасности и комфортабельных условиях", однако президент Зеленский, видимо, убедил своего турецкого коллегу отпустить их домой.

"Унижение России"

В России многие провоенные и ультранационалистические блогеры расценили возвращение командиров с "Азовстали" как унижение России.

Сам Песков назвал произошедшее результатом давления на Турцию со стороны НАТО. "Разумеется, идет подготовка к саммиту НАТО и, разумеется, в контексте этой подготовки на Турцию оказывали большое давление. А сама Турция, конечно, таким образом, будучи членом НАТО, проявляет свою солидарность с североатлантическим альянсом. Мы это все прекрасно понимаем", - цитировало его "РИА Новости".