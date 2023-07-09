Фото ⟩ Американская суперзвезда рэпа Lil Pump в Риге

Вечером в субботу, 8 июля, в Риге, в квартале Андрейоста (AOK) выступил суперзвезда американского рэпа - рэпер Lil Pump. Это был первый визит музыканта в страны Балтии, состоявшийся в рамках европейского тура. Смотрите фото с концерта!
Галерея: Суперзвезда рэпа Lil Pump в Риге
Lil Pump в настоящее время является одним из самых популярных представителей музыкального жанра рэп, известность и признание которому принес хит – суперхит Gucci Gang в различных чартах. В общей сложности синглы музыканта прослушали более 4,3 миллиарда раз на различных онлайн-платформах.
На сцене AOK Lil Pump исполнил как известные треки, так и последние хиты.
Артиста разогревали такие латвийские музыканты как Prusax, Rolands Če, Xantikvariāts и Steps.
Видео: Lil Pump - Gucci Gang
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