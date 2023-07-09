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Фото ⟩ Американская суперзвезда рэпа Lil Pump в Риге

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Концерт Lil Pump в Риге
Концерт Lil Pump в Риге Фото: Justs Kravalis/TVNET GRUPA

Вечером в субботу, 8 июля, в Риге, в квартале Андрейоста (AOK) выступил суперзвезда американского рэпа - рэпер Lil Pump. Это был первый визит музыканта в страны Балтии, состоявшийся в рамках европейского тура. Смотрите фото с концерта!

Галерея: Суперзвезда рэпа Lil Pump в Риге

Lil Pump в настоящее время является одним из самых популярных представителей музыкального жанра рэп, известность и признание которому принес хит – суперхит Gucci Gang в различных чартах. В общей сложности синглы музыканта прослушали более 4,3 миллиарда раз на различных онлайн-платформах.

На сцене AOK Lil Pump исполнил как известные треки, так и последние хиты.

Артиста разогревали такие латвийские музыканты как Prusax, Rolands Če, Xantikvariāts и Steps.

Видео: Lil Pump - Gucci Gang

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