Радикалы сорвали ЛГБТ-фестиваль в столице Грузии

При этом корреспондент Paper Kartuli, присутствовавший на мероприятии, указал, что полиция "не контролировала ситуацию", а организаторы Tbilisi Pride Fest обвинили правоохранителей в сотрудничестве с погромщиками. "Сегодняшние события показывают, что нападение было предварительно согласовано МВД и агрессивной группировкой Alt-info", - указано на странице мероприятия в Facebook.

Действия полиции раскритиковала и президент Грузии Саломе Зурабишвили. Глава государства отметила, что предотвращение насильственных действий является обязанностью МВД, а правящая партия "Грузинская мечта" при этом "поощряет" язык ненависти.

Alt-Info выступает против ЛГБТ и евроинтеграции

В марте сторонники Alt-Info и созданной медиакомпанией политического крыла "Консервативное движение" сорвали и сожгли флаг Европейского Союза у здания парламента Грузии. Участники демонстрации утверждали, что выступают против расширения западного влияния в Грузии и за налаживание отношений с Россией.

Кроме того, радикалы потребовали продолжить рассмотрение закона об "иностранных агентах", который был снят с рассмотрения парламентом несколькими днями ранее из-за волны протестов. Критики указывали, что закон имеет явно выраженную пророссийскую направленность и отдаляет Грузию от вступления в ЕС.