Видео ⟩ Посмотри! Украинский хор "Дударик" исполняет "Saule, Pērkons, Daugava"

"Дударик" - всемирно известный творческий коллектив, который дал более 2500 концертов в самых престижных концертных залах Украины и мира, включая Карнеги-холл в Нью-Йорке, Собор Парижской Богоматери, Air Place в Ванкувере, Дворец "Украина", Национальную филармонию в Варшаве, Украинскую национальную оперу, Национальную филармонию Украины и др.

Хор был удостоен Национальной премии имени Тараса Шевченко, высшей национальной культурной награды Украины, а также многих других наград.

Концерт в Домском соборе сопровождала органистка Иоланта Баринска, которая после окончания Латвийской академии музыки имени Язепа Витолса училась в Музыкальной консерватории Энсхеде, Международной органной академии Лейфст Брюк и в Зальцбурге у профессора Х. Мецгера.

Напомним, перед концертом участники хора были встревожены, придут ли зрители на их концерт. После того, как информация об этом распространилась в соцсетях, билеты на мероприятие были раскуплены почти полностью, а перед концертом в Домский собор выстроилась длинная очередь зрителей.