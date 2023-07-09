Передача: В Талси водитель залил топливо за чужие деньги и сбежал

Мартиньш рассказывает о произошедшем: "1 июня в 13:30 я поехал на своей черной BMW на заправку Neste в Талси. Остановился у насоса №2. Осуществляя платеж, "пикнув" банковскую карту, я понял, что идет оплата на 50 евро. Поняв, что это для меня слишком много, я, не нажимая на экране номер насоса, пошел в магазин, чтобы спросить, можно ли аннулировать платеж".

В магазине Мартиньш ответа не получил, так как Narvesen не отвечает за происходящее на заправке. Вернувшись обратно, водитель пережил шок - на экране уже нельзя было выбрать насос и осуществить заправку.

"Вставил пистолет, через 20 секунд понял, что ничего не происходит. Подошел к насосу №1, там на экране было указано, что залито топливо на 50 евро. Когда был в магазине, заметил, что у насоса №1 стоял синий внедорожник, водитель которого, вероятно, присвоил мое топливо", - отметил мужчина.

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