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Фото ⟩ "Спасибо за то, что вы сделали и делаете": президент встретился с организаторами Праздника песни

rus.tvnet.lv/LETA
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Представители Праздника песни и танца проводят встречу с президентом Эдгаром Ринкевичем
Представители Праздника песни и танца проводят встречу с президентом Эдгаром Ринкевичем Фото: Ieva Leiniša/LETA

Сегодня президент Эдгар Ринкевич встретился с главными дирижерами и руководителями Праздника песни и танца и поблагодарил их за вклад в укрепление латышскости, сообщили агентству LETA в пресс-службе президента.

"Хочу сказать всем вам большое спасибо за то, что вы сделали и делаете, во-первых, для укрепления и содействия нашей латышскости. Во-вторых, для того, чтобы традиция Праздника песни и танца была не только жива, но и очень сильна", - сказал президент.

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Президент отметил, что последние пять лет были одними из самых сложных для нынешнего поколения, поскольку пандемия Covid-19, война в Украине и другие проблемы создали "больше вызовов, чем нам всем хотелось бы".

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"Несмотря на это, в значительной степени делая все, чтобы эта наша традиция была как никогда сильна, вы создали одну из самых прекрасных недель, - сказал Ринкевич, - Я знаю, что уже завтра вы начнете готовиться к следующему Празднику песни и танца. Уже завтра вы начнете думать о том, что еще можно было бы сделать лучше и красивее, но эта неделя, которую мы все пережили (...) - огромная ваша заслуга! Поэтому от имени всего нашего государства - большое спасибо!"

Напомним, сегодня заканчивается Праздник песни и танца, и в Риге пройдут несколько мероприятий и заключительный концерт "Вместе вверх" ("Kopā augšup").

Центральным событием праздника станет заключительный концерт "Вместе вверх", который начнется в 19.30 на Большой эстраде Межапарка. Концерт посвящен 150-летию традиции Праздника песни, а также общему и светлому завтрашнему дню для всех нас.

На обновленной сцене Межапарка под руководством опытных главных дирижеров и почетных главных дирижеров выступят смешанные хоры, женские, мужские, детские и молодежные хоры, духовые оркестры и ансамбли игры на кокле.

Прозвучат 15 любимых хоровых песен, выбранных самими хористами из золотого фонда Праздника песни.

Перед участниками и посетителями концерта выступит новый президент Эдгар Ринкевич, который находится в должности всего второй день. Он также планирует принять участие в ночной спевке.

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