Фото ⟩ "Спасибо за то, что вы сделали и делаете": президент встретился с организаторами Праздника песни

"Хочу сказать всем вам большое спасибо за то, что вы сделали и делаете, во-первых, для укрепления и содействия нашей латышскости. Во-вторых, для того, чтобы традиция Праздника песни и танца была не только жива, но и очень сильна", - сказал президент .

Президент отметил, что последние пять лет были одними из самых сложных для нынешнего поколения, поскольку пандемия Covid-19, война в Украине и другие проблемы создали "больше вызовов, чем нам всем хотелось бы".

"Несмотря на это, в значительной степени делая все, чтобы эта наша традиция была как никогда сильна, вы создали одну из самых прекрасных недель, - сказал Ринкевич, - Я знаю, что уже завтра вы начнете готовиться к следующему Празднику песни и танца. Уже завтра вы начнете думать о том, что еще можно было бы сделать лучше и красивее, но эта неделя, которую мы все пережили (...) - огромная ваша заслуга! Поэтому от имени всего нашего государства - большое спасибо!"