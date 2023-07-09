Z-блогеры сообщают об отстранении Герасимова от командования российскими силами в Украине

Telegram-канал "Рыбарь" сообщает, что глава Генерального штаба армии России Валерий Герасимов, возглавивший украинскую кампанию в декабре, отстранен от управления войсками. Формально Герасимов сохраняет пост, но к решению вопросов на фронте "уже отношения не имеет".

"Фактическое руководство ходом специальной военной операции осуществляет командующий ВДВ Михаил Теплинский. Валерий Герасимов формально сохраняет должность начальника Генерального штаба, но к решениям вопросов СВО уже отношения не имеет", - пишет Telegram-канал "Рыбарь".

Это же в субботу, 8 июля, подтвердил Telegram-канал "Романов Лайт". По данным военкоров, масштабные чистки в Вооруженных силах России проходят из-за мятежа ЧВК "Вагнер".

Напомним, одним из требований Пригожина во время мятежа было смещение Герасимова с должности главы Генштаба. В Институте изучения войны (ISW) считают, что если Путин сместит генерала, то так он продемонстрирует свою слабость.

По данным ISW, с февраля 2022 года по май 2023 года Путин сменил по крайней мере 17 командиров высокого ранга.