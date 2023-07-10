Би-би-си отстранила от эфира телеведущего, обвиняемого в выплатах подростку за непристойные фотографии

Речь идет о непростых обстоятельствах, и мы делаем все возможное, чтобы как можно быстрее установить все факты, после чего мы сможем решить, какими будут наши дальнейшие действия.

Очень важно, чтобы подобные вопросы решались по справедливости и с осторожностью.

Мы ясно дали понять, что если в какой-то момент мы получим дополнительную информацию, то предпримем и новые соответствующие меры.

Би-би-си получила жалобу в мае. В четверг были выдвинуты новые обвинения, после чего мы, не прекращая внутреннего расследования, связались с соответствующими органами, что отвечает существующим в корпорации протоколам.

Мы подтверждаем, что сотрудник, мужчина, был отстранен от работы.

Мы полагаем, что сможем предоставить дополнительную информацию уже в ближайшие дни. Правление Би-би-си находится в курсе хода расследования».

Письмо Генерального директора Би-би-си Тима Дэви

Генеральный директор Би-би-си предупредил, что распространение слухов в интернете может испортить репутацию ни в чем не повинных сотрудников корпорации Фото: Getty Images

В воскресенье Генеральный директор Би-би-си Тим Дэви разослал письмо всем сотрудникам корпорации, в котором отметил, что руководство Би-би-си всегда «очень серьезно относится к подобным обвинениям».

«Би-би-си стало известно о жалобе в мае, — говорится в письме. — Группа внутреннего расследования занималась этим вопросом с самого момента его возникновения. В четверг были выдвинуты новые обвинения другого характера. В дополнение к нашему собственному расследованию мы, согласно существующим правилам, связались с соответствующими органами. Я также могу подтвердить, что сотрудник, о котором идет речь, от работы отстранен».