Фото ⟩ Праздник завершился с размахом! Смотрите впечатляющие кадры заключительного концерта

Центральным событием праздника стал заключительный концерт Kopā augšup. Концерт был посвящен 150-летию традиции Праздника песни и общему и светлому будущему для всех нас.

На обновленной эстраде Межапарка под руководством опытных главных дирижеров и почетных дирижеров выступили смешанные, женские, мужские, взрослые, детские и молодежные хоры, духовые оркестры и ансамбли национального струнного инструмента кокле.

XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

XXVII Вселатвийский праздник песни и XVII Праздник танца Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Также прозвучали 15 любимых хоровых песен, выбранных самими хористами из золотого фонда Праздника песни и по сей день.

В концерте участвовали почетные главные дирижеры Янис Эренштрейтс, Юрис Клявиньш, Екаб Озолиньш, Арвид Платперс, Янис Зирнис, Лилия Зобенс, а также главные дирижеры Каспар Адамсонс, Айра Бирзиня, Гинт Цеплениекс, Ивар Цинкус, Агита Римшевича, Мартиньш Клишанс, Сигвард Клява, Мара Марнауза, Марис Сирмайс, Инт Тетровскис, Илзе Валце, Роман Ванагс.

К участникам и посетителям концерта обратился новый президент Эдгар Ринкевич, который находится в должности всего второй день.

Видео: Обращение Эдгара Ринкевича к участникам и зрителям Праздника песни

В концерте приняли участие главные дирижеры духового оркестра Райтис Ашманис, Харалд Барздиньш, Гунтис Кумачевс, Янис Пуриньш, Эгон Салманис, почетный главный дирижер Ингрида Эдите Саулите, главные хореографы Ивета Петерсоне-Лаздане, Даце Адвийоне, Янис Эрглис, Янис Пурвиньш, Гунта Скуя, Илзе Мажане, Байба Штейна, Дагмара Барбале, Тайга Лудборжа, Занда Мурниеце.

В концерте приняли участие Оркестр штаба Национальных вооруженных сил, группа Raxtu raxti, инструментальная группа Saucejas, Tarkšķi, Suitu dūdenieki, Austras koks, Марина Ребека, Агнесе Пауниня, Анце Краузе, Элина Сейле, Алисе Баумане, Камила Силиня, Паула Бичка, Оливия Гулбе, Александра Шпицберга, Кристине Каркле-Калниня и другие.

Обязанности руководителя художественной рабочей группы выполнял Роман Ванагс. Группа состоит из дирижеров Агиты Римшевичи и Айры Бирзини, дирижеров духового оркестра Гунтиса Кумачева, хореографа и главного танцевального руководителя Иветы Петерсоне-Лаздане. Режиссер - Рейнис Сухановс, сценограф - Аустрис Майлитис.