Саммит НАТО: в Вильнюс съезжаются лидеры альянса, сообщается о кибератаках

- Накануне саммита НАТО на Вильнюс совершаются кибератаки
Лидеры и союзники по НАТО прибывают на саммит НАТО в Вильнюсе, который продлится два дня и начнется во вторник, 11 июля.
Лидеры и союзники по НАТО прибывают на саммит НАТО в Вильнюсе, который продлится два дня и начнется во вторник, 11 июля.
В понедельник в Литве ожидаются президент США Джо Байден, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие гости.
Pool reporters otw to Dover pick up @POTUS. We will be en route to London before heading to #NATOVilniusSummit— Patsy Widakuswara (@pwidakuswara) July 9, 2023
My preview on #Ukraine️ membership:https://t.co/nK5Ifu0cWi pic.twitter.com/pZ1x6Auo5B
В выставочном и конгресс-центре Litexpo запланирована встреча президента Литвы Гитанаса Науседы и генсека НАТО Столтенберга. Они обсудят последние детали подготовки к саммиту и проведут совместную пресс-конференцию.
В понедельник вечером Науседа встретит президента США Байдена в Вильнюсском аэропорту, а во вторник они проведут двустороннюю встречу в президентском дворце.
В свою очередь премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните примет премьер-министра Канады Трюдо в башне замка Гедиминаса.
Столтенберг также объявил, что в понедельник вечером в Литве он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, чтобы обсудить возможность ратификации Анкарой членства Швеции в НАТО.
На саммите в Вильнюсе 11-12 июля ожидается 48 делегаций из стран-членов и партнеров НАТО. На встрече будут присутствовать около 2400 членов и 40 глав государств. Встреча такого масштаба впервые проводится в Литве.
В Литве также ожидается президент Украины Владимир Зеленский.
Ukrainians in Vilnius starting the #NATOVilniusSummit pic.twitter.com/tuMSRXg7DN— Augustinas Šulija (@ASulija) July 9, 2023
В Вильнюсе развеваются сине-желтые флаги в поддержку членства Украины в альянсе. Украинские флаги вывешены на общественном транспорте, фонарных столбах и жилых домах, а Вильнюсская телебашня подсвечена специальной световой композицией, посвященной саммиту НАТО. Дирекция автодорог Литвы празднично украсила автостраду между Вильнюсом и Каунасом.
Украина станет одной из главных тем саммита.
Страны Центральной и Восточной Европы поддерживают призывы Украины, сопротивляющейся вторжению России, проложить в Вильнюсе путь к ее вступлению в НАТО.
Однако крупные державы - США и Германия - не хотят идти дальше обещания альянса в 2008 году о том, что Украина однажды вступит в НАТО, без указания четких сроков.
Зеленский заявил, что рассчитывает получить в Вильнюсе четкий сигнал о перспективах вступления Украины в альянс.
#NATOVilniusSummit— ⭐️Kirby Intel⭐️🧐 🇩🇪🇺🇦🇪🇺 (@Zeitenwende2023) July 10, 2023
Just do it! pic.twitter.com/lpWXYu2IBj
Литовская столица потратила около 10 млн евро на подготовку к саммиту, включая асфальтирование заново некоторых улиц, прокладку тротуаров и модернизацию инфраструктуры. Ранее правительство объявило, что на организацию мероприятия потребуется около 38 млн евро.
В связи с визитом высокопоставленных гостей в столице Литвы будет ограничено движение.
Накануне саммита НАТО на Вильнюс совершаются кибератаки
В понедельник в результате DDoS-атаки (отказ в обслуживании) нарушена работа некоторых сайтов и транспортного мобильного приложения в литовской столице.
"В данный момент вновь происходят целенаправленные DDoS-атаки на нашу страну", - заявил в понедельник журналистам руководитель Национального центра кибербезопасности (НЦКБ) Людас Алишаускас.
Он подтвердил, что из-за этих атак не работают система m.Ticket и сайт GoVilnius.lt.
"На данный момент это основные, важные услуги, которые непосредственно нужны нашим гостям", - сказал глава НЦКБ.
Алишаускас подчеркнул, что учреждениям необходимо готовиться к киберугрозам, взвешивать риски.
НЦКБ работает в усиленном составе в сотрудничестве со спецслужбами и полицией, а также с зарубежными партнерами.
В воскресенье в центр поступили сообщения еще о двух киберинцидентах, когда в результате нарушений работы региональной радиостанции и одного из городских торговых центров в эфир была запущена дезинформация.
Центр не уточняет характер распространенной дезинформации. По данным BNS, она была направлена против НАТО и поставок оружия в Украину.
В свою очередь поставщик услуг мобильной связи и интернета Telia сообщил в понедельник, что в Telegram-каналах активно звучат призывы к атакам на различные государственные учреждения и компании Литвы. Специалисты компании отслеживают всплеск DDoS-атак на крупнейшую интернет-сеть Литвы, в результате которых временно пострадали несколько компаний и организаций, находящихся в ведении муниципалитетов.
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