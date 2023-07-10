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Саммит НАТО: в Вильнюс съезжаются лидеры альянса, сообщается о кибератаках

rus.tvnet.lv/LETA
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Фото: OLIVIER MATTHYS/EPA
  • Накануне саммита НАТО на Вильнюс совершаются кибератаки

Лидеры и союзники по НАТО прибывают на саммит НАТО в Вильнюсе, который продлится два дня и начнется во вторник, 11 июля.

В понедельник в Литве ожидаются президент США Джо Байден, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, премьер-министр Канады Джастин Трюдо и другие гости.

В выставочном и конгресс-центре Litexpo запланирована встреча президента Литвы Гитанаса Науседы и генсека НАТО Столтенберга. Они обсудят последние детали подготовки к саммиту и проведут совместную пресс-конференцию.

В понедельник вечером Науседа встретит президента США Байдена в Вильнюсском аэропорту, а во вторник они проведут двустороннюю встречу в президентском дворце.

В свою очередь премьер-министр Литвы Ингрида Шимоните примет премьер-министра Канады Трюдо в башне замка Гедиминаса.

Столтенберг также объявил, что в понедельник вечером в Литве он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и премьер-министром Швеции Ульфом Кристерссоном, чтобы обсудить возможность ратификации Анкарой членства Швеции в НАТО.

На саммите в Вильнюсе 11-12 июля ожидается 48 делегаций из стран-членов и партнеров НАТО. На встрече будут присутствовать около 2400 членов и 40 глав государств. Встреча такого масштаба впервые проводится в Литве.

В Литве также ожидается президент Украины Владимир Зеленский.

В Вильнюсе развеваются сине-желтые флаги в поддержку членства Украины в альянсе. Украинские флаги вывешены на общественном транспорте, фонарных столбах и жилых домах, а Вильнюсская телебашня подсвечена специальной световой композицией, посвященной саммиту НАТО. Дирекция автодорог Литвы празднично украсила автостраду между Вильнюсом и Каунасом.

Украина станет одной из главных тем саммита.

Страны Центральной и Восточной Европы поддерживают призывы Украины, сопротивляющейся вторжению России, проложить в Вильнюсе путь к ее вступлению в НАТО.

Однако крупные державы - США и Германия - не хотят идти дальше обещания альянса в 2008 году о том, что Украина однажды вступит в НАТО, без указания четких сроков.

Зеленский заявил, что рассчитывает получить в Вильнюсе четкий сигнал о перспективах вступления Украины в альянс.

Литовская столица потратила около 10 млн евро на подготовку к саммиту, включая асфальтирование заново некоторых улиц, прокладку тротуаров и модернизацию инфраструктуры. Ранее правительство объявило, что на организацию мероприятия потребуется около 38 млн евро.

В связи с визитом высокопоставленных гостей в столице Литвы будет ограничено движение.

Накануне саммита НАТО на Вильнюс совершаются кибератаки

В понедельник в результате DDoS-атаки (отказ в обслуживании) нарушена работа некоторых сайтов и транспортного мобильного приложения в литовской столице.

"В данный момент вновь происходят целенаправленные DDoS-атаки на нашу страну", - заявил в понедельник журналистам руководитель Национального центра кибербезопасности (НЦКБ) Людас Алишаускас.

Он подтвердил, что из-за этих атак не работают система m.Ticket и сайт GoVilnius.lt.

"На данный момент это основные, важные услуги, которые непосредственно нужны нашим гостям", - сказал глава НЦКБ.

Алишаускас подчеркнул, что учреждениям необходимо готовиться к киберугрозам, взвешивать риски.

НЦКБ работает в усиленном составе в сотрудничестве со спецслужбами и полицией, а также с зарубежными партнерами.

В воскресенье в центр поступили сообщения еще о двух киберинцидентах, когда в результате нарушений работы региональной радиостанции и одного из городских торговых центров в эфир была запущена дезинформация.

Центр не уточняет характер распространенной дезинформации. По данным BNS, она была направлена против НАТО и поставок оружия в Украину.

В свою очередь поставщик услуг мобильной связи и интернета Telia сообщил в понедельник, что в Telegram-каналах активно звучат призывы к атакам на различные государственные учреждения и компании Литвы. Специалисты компании отслеживают всплеск DDoS-атак на крупнейшую интернет-сеть Литвы, в результате которых временно пострадали несколько компаний и организаций, находящихся в ведении муниципалитетов.

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