Украина захватила важнейшие высоты вокруг Бахмута

В Telegram она сообщила, что в последние дни ВСУ держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения российских войск в самом городе.

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу. Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута", - написала она в Telegram.

Как сообщалось, ранее в понедельник представитель украинской армии Андрей Ковалев сообщил, что за минувшую неделю освобождено 14 квадратных километров территории.

"На минувшей неделе на юге Украины освобождено более десяти квадратных километров украинских земель", - сообщил Ковалев, добавив, что на Бахмутском направлении освобождена территория площадью четыре квадратных километра.

Всего с начала украинского наступления российские войска были вытеснены с 193 квадратных километров территории Украины.