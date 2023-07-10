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Украина захватила важнейшие высоты вокруг Бахмута

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Украинский солдат
Украинский солдат Фото: Erik Prozes

Украинские военнослужащие взяли под контроль основные высоты вокруг Бахмута.  Об этом сообщила в понедельник, 10 июля, заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

В Telegram она сообщила, что в последние дни ВСУ держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения российских войск в самом городе.

"В Бахмуте уже несколько дней наши защитники держат под огневым контролем входы, выходы и перемещения врага по городу. Это стало возможно благодаря тому, что в процессе продвижения вперед наши войска взяли под контроль основные господствующие высоты вокруг Бахмута", - написала она в Telegram.

Как сообщалось, ранее в понедельник представитель украинской армии Андрей Ковалев сообщил, что за минувшую неделю освобождено 14 квадратных километров территории.

"На минувшей неделе на юге Украины освобождено более десяти квадратных километров украинских земель", - сообщил Ковалев, добавив, что на Бахмутском направлении освобождена территория площадью четыре квадратных километра.

Всего с начала украинского наступления российские войска были вытеснены с 193 квадратных километров территории Украины.

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