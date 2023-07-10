Фото, Видео ⟩ Запомнить, прочувствовать и отметить снова - яркие эмоции заключительного концерта

В рамках праздника состоялось более 60 мероприятий и концертов на многих площадках Риги - на сцене Межапарка, стадионе "Даугава", "Арене Рига", в зале на Кипсале, Доме латышского общества Риги, Виестурском и Верманском садах, Рижском русском театре им. М. Чехова, Латвийской национальной опере, Латвийском университете, комплексе Hanzas perons и других местах. Заключительный концерт Kopā augšup ("Вместе вверх") на большой сцене Межапарка - "Серебряной роще" - официально завершил праздник .

Пяти самым младшим участникам в настоящее время исполнился один год, и все они внесли свой вклад в концертах фольклорных групп. В празднике активно участвовал 21 пенсионер в возрасте более 90 лет: самым старшим участникам исполнилось 96 лет. На фестиваль зарегистрировалось 40 892 участника, из них 15 809 хористов и 16 848 танцоров. Около 3500 человек участвовали в нескольких коллективах, из них 400 человек совмещали свое участие в хорах и танцевальных коллективах.