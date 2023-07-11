Фото ⟩ Стоимость лисичек на Центральном рынке в Таллинне изумляет

Эстонские лисички стоят 50 евро за килограмм. Они были найдены в одном месте. И, как вы видите, поддон наполовину пуст, то есть покупатели на этот дорогостоящий товар нашлись. "Я не отвечаю за цену, - уверяет женщина-продавец. - Мне привозят и говорят, сколько что должно стоить. Сегодня с утра уже немного купили". Она добавила, что вскоре должны привезти польские грибы по приемлемой цене, тогда и сетомааские сразу подешевеют.

Фото: личный архив

На вопрос, распродадутся ли лисички до закрытия рынка, продавец пожала плечами. Если нет, то их внешний вид, конечно, пострадает. Куда сбывают непроданные грибы? "Тот, кто привозит их утром, тот и забирает вечером. А куда девает, этого я не знаю. Может, в рестораны продает, может, родственникам, лисички с жареной картошкой любят все", - предполагает продавец.

Как пишут пользователи соцсетей, если есть деньги - покупай, если нет - проходи мимо.

Понятно, что цена в 50 евро держится потому, что находятся фанаты лисичек, которым не жалко открыть кошелек и выложить кругленькую сумму за гастрономический оргазм. В августе цена на лисички, естественно, упадет. Например, 8 августа прошлого года цена на эти грибы на Центральном рынке составляла 6 евро за килограмм.