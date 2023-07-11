Убийство подводника в Краснодаре. Что известно и при чем тут ракетные удары по Украине

Опубликованная ГУР версия убийства перекликается с постом телеграм-канала "Военный осведомитель", одним из первых распространявших новость о гибели подводника: "По данным СМИ, Ржицкий отправился утром на пробежку, его подкараулил около спорткомплекса "Олимп" неизвестный, который выстрелил четыре раза в спину и грудь Ржицкому, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавший скончался на месте".

Киллер мог отслеживать маршрут Ржицкого по приложению Strava, утверждает Baza. По данным издания, военный выкладывал в сеть свои забеги (и почти всегда бегал по одному и тому же маршруту).

Финансируемый государством RT, ретранслируя версию об использовании приложения для атлетов Strava, в своем телеграм-канале цитирует военного обозревателя Виктора Литовкина (полковника в отставке): "Когда [Ржицкий] был военным, он ничего не выкладывал, потому что запрещено все это. Человек уходит на пенсию и может распоряжаться своим правом, как ему заблагорассудится. Никаких ограничений на него не накладывается".

Baza также пишет, что подозреваемый в убийстве якобы попал в камеры наблюдения, после чего полицейским разослали ориентировку — "разыскивают мужчину средних лет в голубой кепке".

Глава СКР Александр Бастрыкин потребовал докладывать ему о ходе расследования дела, возбужденного по факту убийства Ржицкого.