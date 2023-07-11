Фото ⟩ В 30 километрах от столицы Исландии началось извержение вулкана

Примерно в 30 километрах (19 миль) от столицы Исландии Рейкьявика проснулся вулкан, сообщило государственное метеорологическое бюро. Это уже третий раз за последние два года, когда в этом округе извергается лава.

Вулкан расположен неподалеку от места предыдущих извержений в 2021 и 2022 годах.

Галерея: Извержение вулкана Фаградальсфьядль

На сделанных местными СМИ кадрах видно, как с земли поднимается огромное облако дыма, а также впечатляющий поток лавы.

Дым можно было увидеть с дороги, соединяющей столицу с международным аэропортом, о чем свидетельствуют сделанные людьми в автомобилях фото.

За неделю до извержения в этом округе были зарегистрированы тысячи небольших землетрясений, которые свидетельствовали о том, что находящаяся под землей магма перемещается и извержение неотвратимо.

Власти Исландии рекомендуют не отправляться на место событий, не оценив перед этим ситуацию.

Магма вырвалась на поверхность 10 июля примерно в 16:40.

Предыдущие извержения, которые произошли в 2021 и 2022 годах, привлекли сотни тысяч посетителей, которые хотели собственными глазами увидеть активный вулкан.