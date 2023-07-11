Страны Балтии обещают НАТО больше возможностей в своем воздушном пространстве

В декларации отмечается, что

союзникам по НАТО предоставляется неограниченный доступ к взаимосвязанному балтийскому блоку воздушного пространства для осуществляемого НАТО сдерживания, усиления бдительности и проведения крупномасштабных учений.

"Мы, государства, подписавшие декларацию, обязуемся содействовать доступности воздушного пространства стран Балтии для воздушной деятельности НАТО, обеспечивать высочайшие стандарты безопасности полетов и совершенствовать военно-гражданское сотрудничество между странами Балтии", - говорится в документе.

В нем отмечается, что доступность воздушного пространства является одним из краеугольных камней для эффективного постоянного развертывания средств противовоздушной и противоракетной обороны.

"Мы, стороны, подписавшие данное соглашение, подчеркиваем трехсторонние достижения Концепции военной противовоздушной обороны, которая позволяет НАТО и союзникам обеспечивать адекватное сдерживание, повышенную бдительность и расширенные возможности учений в общем воздушном пространстве НАТО", - заявили министры.

Страны Балтии также предложили союзникам по НАТО реализовать ротационную модель ПВО, предоставив свои силы и средства.