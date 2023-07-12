Видео ⟩ В Сети не могут поверить, что большой рот этой женщины - не фильтр

У женщины в TikTok уже более 3,5 млн подписчиков.

В одном интервью Саманта сказала: "Я создала профиль в TikTok осенью 2019 года. Любые ролики, которые связаны с моим ртом и лицами, которые я могу сделать, всегда становятся популярными".

Ее последним хитом в социальных сетях стало видео, которое она разместила в начале июня. В ролике она находится в Остине в ресторане Terry Blacks BBQ, где хочет попробовать ребрышки.

В комментариях некоторые люди выражают удивление, когда понимают, что то, что они видят, не является фильтром.

Судя по комментариям, некоторые пользователи, посмотревшие ролик, возможно, не знали, что Саманта является обладательницей самого большого в мире рта.

"Как называется этот фильтр? Не вижу названия", - пишет один из них под видео Саманты.