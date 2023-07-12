На Галапогосских островах в кратер вулкана упал восьмилетний мальчик

Ребенок посещал остров Санта-Крус вместе со своими родителями. Пока что неизвестно, почему мальчик упал в кратер, однако благодаря быстрым действиям спасателей, к счастью, ребенка удалось быстро оттуда вытащить и доставить в больницу, сообщил в Facebook природный парк, в котором случилось происшествия.

В результате падения мальчик получил несколько травм лица и головы.

Галапогосские острова ежегодно посещают более 200 тысяч человек.

Кратеры-близнецы Лос-Гемелос - это два больших кратера в верхней части региона Санта-Крус. Их разделяет лишь узкая дорога. Кратеры образовались в результате обрушения двух подземных пещер, которые, по мнению исследователей, возникли в результате древней вулканической активности на острове.

В свою очередь сам остров Санта-Крус образовался в результате извержения вулкана несколько тысяч лет назад. Когда лава вытекала из действующего вулкана, она образовала глубокие борозды по его бокам. Затем эти борозды могут превратиться в подземные туннели, которые остаются пустыми после окончания извержения. Со временем эти проходы могут разрушаться, образуя большие кратеры, как в случае с Лос-Гемелос.

Мальчик находится в стабильном состоянии. Впрочем, врачи назвали чудом то, что ребенок вообще выжил после такого падения.