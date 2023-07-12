Видео ⟩ Зеленский на пресс-конференции поблагодарил за работу, проделанную на саммите в Вильнюсе

Украине было сделано предложение, состоящее из трех частей: военной помощи и приближения Украины к стандартам НАТО, создания Совета НАТО-Украина и освобождения Украины от требований Плана действий по членству (ПДЧ). В итоговом коммюнике говорится, что Украина сможет присоединиться к альянсу, как только существующие члены НАТО дадут согласие и "будут выполнены условия".

Президент Украины Владимир Зеленский еще до официального оглашения коммюнике саммита обвинил некоторых членов НАТО в "закулисных дискуссиях" и раскритиковал отсутствие сроков вступления Украины в НАТО. Однако Генеральный секретарь НАТО настаивает на том, что "никогда еще не было более сильного сигнала со стороны НАТО".

Ранее в коротком брифинге для журналистов Зеленский анонсировал три главных вопроса, которые планирует обсудить с союзниками - поставки оружия, приглашение Украины в НАТО и гарантии безопасности на пути в альянс.

После этого Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также с премьер-министрами Канады, Австралии, Великобритании и Нидерландов.

Напомним, Зеленский прибыл в Вильнюс накануне, 11 июля. Он поблагодарил Литву за "очень смелую" позицию в отношении приглашения Киева в НАТО, отметив, что две страны уже являются союзниками.

Едва начав свою речь, украинский лидер заявил: "Я - дома".