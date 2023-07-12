Видео ⟩ Зеленский на пресс-конференции поблагодарил за работу, проделанную на саммите в Вильнюсе

В среду, 12 июля, во второй день саммита НАТО, проходящего в Вильнюсе, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг и президент Украины Владимир Зеленский провели двустороннюю встречу, после которой прошла пресс-конференция. RUS TVNET вел онлайн-трансляцию пресс-конференции из Вильнюса.
"Результаты саммита хорошие, но, если бы получили приглашение [стать страной НАТО], это было бы самым оптимальным", - отметил Зеленский.
"Когда будут выполнены условия - в моем понимании это будет тогда, когда на нашей земле станет безопасно", - заявил президент Украины о формулировках, использованных в итоговом коммюнике саммита в Вильнюсе.
Если это понимать так, то получается, что Украина сможет начать вступление сразу же после окончания военных действий - без требований ПДЧ.
Зеленский также отметил, что есть "положительные новости" о военной помощи от государств-партнеров.
Были обсуждены также ожидания от саммита в Вильнюсе. Зеленский поблагодарил Столтенберга за достигнутый прогресс и отметил, что Украина проводит реформы, необходимые для вступления в ЕС, даже в разгар войны, поэтому ей не нужен План действий по вступлению в НАТО (ПДЧ).
"Принятые в Вильнюсе решения знаменуют собой новую главу в отношениях Украины и НАТО", - заявил во время совместной пресс-конференции Йенс Столтенберг.
Он также указал, что Москва не может решать, кто можно, а кому нельзя вступать в НАТО. Это зависит только от Украины и стран НАТО.
Украине было сделано предложение, состоящее из трех частей: военной помощи и приближения Украины к стандартам НАТО, создания Совета НАТО-Украина и освобождения Украины от требований Плана действий по членству (ПДЧ). В итоговом коммюнике говорится, что Украина сможет присоединиться к альянсу, как только существующие члены НАТО дадут согласие и "будут выполнены условия".
Президент Украины Владимир Зеленский еще до официального оглашения коммюнике саммита обвинил некоторых членов НАТО в "закулисных дискуссиях" и раскритиковал отсутствие сроков вступления Украины в НАТО. Однако Генеральный секретарь НАТО настаивает на том, что "никогда еще не было более сильного сигнала со стороны НАТО".
Ранее в коротком брифинге для журналистов Зеленский анонсировал три главных вопроса, которые планирует обсудить с союзниками - поставки оружия, приглашение Украины в НАТО и гарантии безопасности на пути в альянс.
После этого Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцем, а также с премьер-министрами Канады, Австралии, Великобритании и Нидерландов.
Напомним, Зеленский прибыл в Вильнюс накануне, 11 июля. Он поблагодарил Литву за "очень смелую" позицию в отношении приглашения Киева в НАТО, отметив, что две страны уже являются союзниками.
Едва начав свою речь, украинский лидер заявил: "Я - дома".
"Спасибо вам за помощь нашей обороне и за очень четкую, очень честную и очень смелую позицию, чтобы Украина была приглашена в НАТО", - сказал он литовцам на площади Лукишкю в Вильнюсе.
"Здесь, в Вильнюсе, мы видим европейский прогресс, здесь люди знают, что такое безопасность и как ее достичь, и они знают, что безопасность эта - вместе с Украиной", - сказал он.
Во вторник генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что приглашение Украине вступить в НАТО будет направлено после того, как страны альянса согласуют условия. Эта формулировка была одобрена всеми членами блока.
Саммит НАТО в Вильнюсе проходит 11 и 12 июля. В ходе него проходят встречи лидеров государств-членов НАТО на уровне глав государств и правительств, министров иностранных дел и министров обороны. Саммит завершится итоговым заявлением, по которому государствам-членам удалось договориться. После саммита с речью выступит президент США Джо Байден.
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