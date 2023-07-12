Открытое письмо выпускников о проекте "Школа 2030": в нем есть недостатки

В открытом письме выпускники выражают свою позицию о том, что реализация проекта была поспешной, полной необдуманных и легкомысленных решений. Беспокоясь за других школьников, они просят чиновников решить все проблемы, связанные с проектом "Школа 2030", привлекая в процесс подписавших открытое письмо.

"Это письмо - капсула времени последних трех лет, в которой заключены недостатки проекта, потенциал и наши эмоции, все, что составляет академический багаж нашей средней школы", - пояснил автор письма, выпускник Рижской 2-й государственной гимназии Томс Андрис Путниньш.

Идея написания открытого письма возникла из-за того, что в публичном пространстве не представлены мнения самих школьников о проекте "Школа 2030".

При этом почти каждый день в школьных коридорах ведутся разговоры о том, что удалось в проекте, а что могло быть лучше.

По мнению авторов письма, школьники поддерживают концепцию проекта и то, что есть возможность углубленного изучения интересующих предметов. Но нельзя забывать и о проблемах - например, о противоречивой информации о централизованных экзаменах или недостатке учебных материалов.