Открытое письмо выпускников о "Школа 2030": в проекте есть недостатки

В среду, 12 июля, 160 выпускников школ, которые испытали на себе проект "Школа 2030" (Skola 2030) написали открытое письмо, в котором рассказали о недостатках проекта.
В открытом письме выпускники выражают свою позицию о том, что реализация проекта была поспешной, полной необдуманных и легкомысленных решений. Беспокоясь за других школьниках, они просят чиновников решить все проблемы, связанные с проектом "Школа 2030", привлекая в процесс подписавших открытое письмо.
"Это письмо - капсула времени последних трех лет, в которой заключены недостатки проекта, потенциал и наши эмоции, все, что составляет академический багаж нашей средней школы", - пояснил автор письма, выпускник Рижской 2-й государственной гимназии, Том Андрис Путниньш.
Идея создания открытого письма возникла из-за того, что в публичном пространстве не представлены мнения самих школьников о проекте "Школа 2030".
При этом, почти каждый день в школьных коридорах идут разговоры между собой о том, что удалось в проекте, а что могло быть лучше.
По мнению авторов письма, школьники поддерживают концепцию проекта и то, что есть возможность углубленного изучения интересующих предметов. Но нельзя забывать и о проблемах, например, о противоречивой информации о централизованных экзаменах или на недостаток учебных материалов.
"В процессе обучения, где было так много неопределенности, было трудно получить знания, необходимые для того, чтобы показать хорошие результаты на экзаменах. Оглядываясь на прошедшие годы, можно с уверенностью сказать, что проект был слишком "сырым", из-за чего пострадали школьники, заканчивающие среднюю школу в этом году", - сказала выпускница Елгавской государственной гимназии "Спидола", Элизабета Силава.
За двое суток письмо подписали 160 учащихся из 23 школ по всех Латвии, в том числе из 1-й Рижской государственной гимназии, 2-й Рижской государственной гимназии, Рижского французского лицея.
Подписавшие письмо не хотят, чтобы "Школа 2030" была признана провальным проектом и чтобы система образования вернулась к старому стандарту, потому что на бумаге это современный, дальновидный и ценный для всех участников проект. Но в проекте есть и недостатки, которые заметили учащиеся.
Авторы письма готовы к совместным обсуждениям и предложениям по улучшению проекта, чтобы у будущих 12-классников не было такого полного неопределенностей учебного года, как у выпускников этого года.
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