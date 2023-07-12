Открытое письмо выпускников о "Школа 2030": в проекте есть недостатки

"В процессе обучения, где было так много неопределенности, было трудно получить знания, необходимые для того, чтобы показать хорошие результаты на экзаменах. Оглядываясь на прошедшие годы, можно с уверенностью сказать, что проект был слишком "сырым", из-за чего пострадали школьники, заканчивающие среднюю школу в этом году", - сказала выпускница Елгавской государственной гимназии "Спидола", Элизабета Силава.

За двое суток письмо подписали 160 учащихся из 23 школ по всех Латвии, в том числе из 1-й Рижской государственной гимназии, 2-й Рижской государственной гимназии, Рижского французского лицея.

Подписавшие письмо не хотят, чтобы "Школа 2030" была признана провальным проектом и чтобы система образования вернулась к старому стандарту, потому что на бумаге это современный, дальновидный и ценный для всех участников проект. Но в проекте есть и недостатки, которые заметили учащиеся.

Авторы письма готовы к совместным обсуждениям и предложениям по улучшению проекта, чтобы у будущих 12-классников не было такого полного неопределенностей учебного года, как у выпускников этого года.