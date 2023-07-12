Реакция Кремля на гарантии безопасности для Украины

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, заявил, что предоставление странами G7 гарантий безопасности Украине станет посягательством на безопасность России.
"Предоставляя какие-бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны, фактически, игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность России", - сказал Песков.
Он добавил, что в среднесрочной, в долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе это чревато "весьма и весьма негативными последствиями".
"Принимая это решения, страны G7 фактически делают Европу еще более опасной на долгие годы", - отметил Песков.
RUS TVNET уже сообщал, саммит НАТО в Вильнюсе завершился в среду, 12 июля. Лидеры стран G7 и президент Украины Владимир Зеленский объявили о подписании декларации о военной помощи и гарантиях безопасности Украины со стороны стран "большой семерки", об этом пишет Русская служба BBC.
В декларации говорится, что страны G7 обязуются обеспечивать обороноспособность и безопасность Украины на основе долгосрочных двусторонних соглашений.
"Это дает совершенно новые возможности обеспечения нашей безопасности", - сказал Зеленский на короткой церемонии.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!