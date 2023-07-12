Реакция Кремля на гарантии безопасности для Украины

"Предоставляя какие-бы то ни было гарантии безопасности Украине, эти страны, фактически, игнорируют международный принцип неделимости безопасности. То есть предоставляя гарантии безопасности Украине, они посягают на безопасность России", - сказал Песков.

Он добавил, что в среднесрочной, в долгосрочной и даже в краткосрочной перспективе это чревато "весьма и весьма негативными последствиями".

"Принимая это решения, страны G7 фактически делают Европу еще более опасной на долгие годы", - отметил Песков.

RUS TVNET уже сообщал, саммит НАТО в Вильнюсе завершился в среду, 12 июля. Лидеры стран G7 и президент Украины Владимир Зеленский объявили о подписании декларации о военной помощи и гарантиях безопасности Украины со стороны стран "большой семерки", об этом пишет Русская служба BBC.

В декларации говорится, что страны G7 обязуются обеспечивать обороноспособность и безопасность Украины на основе долгосрочных двусторонних соглашений.

"Это дает совершенно новые возможности обеспечения нашей безопасности", - сказал Зеленский на короткой церемонии.