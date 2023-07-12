Видео ⟩ В Петербурге у автобуса вывалился двигатель после попадания в яму

Российские СМИ сообщили, что общественный транспорт ехал по своему маршруту и в нем находились пассажиры. На одном из перекрестков велись ремонтные работы. Водитель, по-видимому, не заметил ремонтных работ, не снизил скорость и въехал в яму.

После этого двигатель буквально вылетел из автобуса. Такая поломка была вызвана устаревшим крепежом, который не выдержал большой нагрузки после сильного удара.

Пострадавших в аварии нет, а тем пассажирам, которые в момент аварии находились в автобусе, было предложено продолжить путь в общественном транспорте другого маршрута.

Похожая авария уже случилась в Санкт-Петербурге 11 февраля 2023 года, когда на одном из мостов также выпал двигатель автобуса.