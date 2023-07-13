Большая война не изменилась: пять уроков украинского наступления

Количество переданных Украине бронированных машин и БТР давно перевалило за две тысячи единиц и продолжает расти.

Западная коалиция в общей сложности отгрузила украинской армии под 500 САУ, а украинские танкисты готовятся принять еще несколько сотен танков в дополнение к уже полученным 500.

С этим силы обороны Украины прошли восемь километров на Времьевском выступе на западе Донбасса, несколько километров под Бахмутом и километра четыре до Жеребянок в Запорожской области. Этакая Первая мировая война "в цвете".

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линия Фото: BBC

За последний месяц было много десятков эпизодов, когда в «посадку» (лесополосу – ред.) заходил взвод, а к вечеру он выбывал из строя – из-за подрывов на минах, сброса боеприпасов с дронов, прилетов снарядов и мин. А это ранения от осколков, поломанные ноги, контузии и случаи, когда бойцы подавлены и просто перестают пригибаться во время прилетов. Поэтому взвод хоть и не уничтожен, но вынужден отходить.

И так с обеих сторон.