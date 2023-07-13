Фото ⟩ "А вы тут местные год назад или долго?": концерт Незлобина посетили и комики Латвии, и актер Смольянинов

Следом на сцену вышла юмористка Ирина Приходько. Она родилась в Беларуси, потом переехала в Москву, а после начала войны в Украине уехала в Турцию.

"Диктатура следует за мной по пятам. Но не волнуйтесь, я здесь ненадолго", - подытожила Приходько.

Юмористка Ирина Приходько Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Стоит заметить, что и у нее, и у предыдущих комиков политические шутки заходили куда слабее юмора на другие темы. Ирина явно и сама это заметила, начав рассказывать про своего мужа. Кого-то в правой стороне зала особенно насмешила шутка про "ну нельзя же просто так отказать человеку, который готов провести с тобой всю жизнь. Даже я не готова провести с собой всю жизни".

Вернувшийся после Приходько Незлобин перехватил эстафету и тоже рассказал про свою жену, а затем позвал на сцену Михаила Шаца.

"Раньше нас в Юрмале собирал Александр Васильевич Масляков. А теперь Александр Васильевич Незлобин. Меняются времена, меняются Александры Васильевичи", - сходу подметил тот.

Юморист Михаил Шац Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

Шац скорее рассказывал историю, нежели просто скакал по темам. Начал он с сумки, в которой находились все необходимые ему вещи, в том числе и плашка "иноагента". А потом Михаил рассказал о чемодане, с которым переехал из России в Израиль.

"Раньше я жил в Москве, на Патриарших прудах. А теперь в Тель-Авиве, на Репатриарших прудах", - грустно заметил Шац.

И, в целом, в основном, Шац рассказывал о том, как живется в Израиле, как он учит иврит, и как начать свою жизнь, фактически заново, когда тебе 50 лет.

После него на сцену вернулся Незлобин с завершающим монологом - про алкоголизм, взросление и то, как ему чуть не довелось работать с самим Кевином Спейси. К последнему Александр даже поднялся в номер, но там ничего не происходило, кроме читки сценария.

Зрители на вечере Александра Незлобина его друзей Фото: Jānis Škapars/TVNET GRUPA

На уход зрителей, непонятно специально или нет, звучала песня "Ах, Вернисаж...", в которой дуэтом поют россиянин Валерий Леонтьев и латышка Лайма Вайкуле.

Галерея: Юмористический концерт "Александр Незлобин и его друзья"