В среду, 12 июля, в Юрмале прошел юмористический концерт "Александр Незлобин и друзья". Как смешили латвийского зрителя русскоязычные артисты, которые теперь разбросаны по всему свету: США, Израиль, Турция?
Фото ⟩ "А вы тут местные год назад или долго?": концерт Незлобина посетили и комики Латвии, и актер Смольянинов
Еще месяц назад, юморист Александр Незлобин в интервью мне обещал, что его концерт станет поводом собраться в хорошей компании: как и выступающим, так и зрителям.
"Фестиваль в Юрмале предназначен, чтобы повеселиться. Это не конкретный концерт какого-либо комика, который открывается и обнажает свою душу. Это, скорее, повод собраться вместе и хорошо провести время, встретить старых друзей", - говорил комик.
Оказалось, что эти обещания были не пустыми словами. С самого начала Незлобин пытался сломать стену между сценой и зрительным залом, благодушно общаясь с теми, кто пришел посмотреть на выступления.
Например, Александр сразу заметил пустоту в середине зала. Как мне пояснил один из зрителей - билеты на задние ряды стоили 25 евро, а в середину - 35.
"Какие вы все законопослушные, раз купили билеты на задние ряды, то там и сидите. Не стесняйтесь, идите ближе. А то мне потом эти кадры с полупустыми рядами у Соловьева не нужны", - иронизировал Незлобин.
Кстати, о зрителях. Опять-таки, полностью подходя теме объединения, люди пришли на концерт в очень разных костюмах.
Кто-то был готов к тому, что вечером станет прохладнее.
А многие дамы решили выгулять свои лучшие наряды.
Среди гостей концерта был замечен осудивший войну и покинувший Россию актер Артур Смольянинов.
Галерея: Гости концерта Незлобина
Сам же концерт начался небольшим общением Незлобина с публикой. Он решил показать, что знаком с местными реалиями: вспомнил, что сам жил в Риге год - его дочь даже ходила здесь в школу. И пошутил, что хотел второй концерт организовать в Даугавпилсе, но его отговорили: "Ты же против войны выступаешь. Не надо тебе в Даугавпилс".
На это замечание громко загудели с задних рядов.
"А, вы оттуда приехали?", - засмущался Незлобин.
После чего позвал выступать местных латвийских юмористов: Александра Марголина и Дениса Иванова.
Оба комика наверняка знакомы тем из вас, кто хотя бы периодически посещает выступления Stand Up Riga. И, к счастью, наши юмористы не смотрелись лишними на этом празднике.
Уже после того, как мероприятие закончилось, я слышал, как некоторые зрители называли выступление Дениса лучшим за вечер.
После них на сцену вернулся Незлобин, позабавил историями об Алексее Панине - недавно в Лос-Анджелесе проходила "прожарка" актера.
"Панину ж когда-то Путин руку жал, награду вручал. Что только Леша потом не делал, чтобы отмыться от этого позора...", - Незлобин вспоминал самые известные заголовки об актере.
Следом на сцену вышла юмористка Ирина Приходько. Она родилась в Беларуси, потом переехала в Москву, а после начала войны в Украине уехала в Турцию.
"Диктатура следует за мной по пятам. Но не волнуйтесь, я здесь ненадолго", - подытожила Приходько.
Стоит заметить, что и у нее, и у предыдущих комиков политические шутки заходили куда слабее юмора на другие темы. Ирина явно и сама это заметила, начав рассказывать про своего мужа. Кого-то в правой стороне зала особенно насмешила шутка про "ну нельзя же просто так отказать человеку, который готов провести с тобой всю жизнь. Даже я не готова провести с собой всю жизни".
Вернувшийся после Приходько Незлобин перехватил эстафету и тоже рассказал про свою жену, а затем позвал на сцену Михаила Шаца.
"Раньше нас в Юрмале собирал Александр Васильевич Масляков. А теперь Александр Васильевич Незлобин. Меняются времена, меняются Александры Васильевичи", - сходу подметил тот.
Шац скорее рассказывал историю, нежели просто скакал по темам. Начал он с сумки, в которой находились все необходимые ему вещи, в том числе и плашка "иноагента". А потом Михаил рассказал о чемодане, с которым переехал из России в Израиль.
"Раньше я жил в Москве, на Патриарших прудах. А теперь в Тель-Авиве, на Репатриарших прудах", - грустно заметил Шац.
И, в целом, в основном, Шац рассказывал о том, как живется в Израиле, как он учит иврит, и как начать свою жизнь, фактически заново, когда тебе 50 лет.
После него на сцену вернулся Незлобин с завершающим монологом - про алкоголизм, взросление и то, как ему чуть не довелось работать с самим Кевином Спейси. К последнему Александр даже поднялся в номер, но там ничего не происходило, кроме читки сценария.
На уход зрителей, непонятно специально или нет, звучала песня "Ах, Вернисаж...", в которой дуэтом поют россиянин Валерий Леонтьев и латышка Лайма Вайкуле.
Галерея: Юмористический концерт "Александр Незлобин и его друзья"
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