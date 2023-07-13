Фото ⟩ В Риге прошел пикет против ратификации Стамбульской конвенции

Около 15 человек собрались перед зданием Кабинета министров на пикет.

Среди пикетчиков - политики Юлия и Вячеслав Степаненко. Протестующие принесли латвийский флаг и плакаты, призывающие спасать детей и остановить идеологию ЛГБТК+, а также напоминающие, что в прошлом году в Латвии более 58 000 жителей подписались "за закрепление определения естественной семьи в Конституции ЛР".

В Риге прошел пикет против ратификации Стамбульской конвенции Фото: LETA/Edijs Pālens

Пикет проходил спокойно, за ним наблюдали несколько полицейских. Представители правительства к пикетчикам не вышли, но с ними говорил коалиционный депутат, парламентский секретарь Министерства внутренних дел Игорь Раев ("Объединенный список", ОС). ОС возражает против нынешней редакции закона о ратификации Стамбульской конвенции и хочет внести в него дополнения.

В Риге прошел пикет против ратификации Стамбульской конвенции Фото: LETA/Edijs Pālens

Сегодня правительство планировало рассмотреть законопроект о присоединении Латвии к Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием, или Стамбульской конвенции, но вопрос был снят с повестки дня правительства, поскольку одна из коалиционных партий - "Объединенный список" - потребовала внести дополнения в рассматриваемый документ.

Согласно законопроекту, поданному Министерством благосостояния, конвенцию планируется утвердить в Латвии с оговоркой, что при ее реализации Латвия будет применять "ценности, принципы и нормы, содержащиеся в Конституции, особенно в отношении защиты прав человека, равенства женщин и мужчин и защиты брака, семьи, родителей и детей".