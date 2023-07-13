Disco Partisani! В Юрмале выступит король балканских ритмов Shantel

Мировой мегахит Disco Partisani сделал немецкого музыканта Shantel, также известного как DJ Stefan Hantel, послом новой музыки и танцевальной культуры с космополитическим звучанием. Сейчас он выступает с музыкантами из разных стран Южной Европы, однако на концерте 11 августа в рамках фестиваля "Summertime - приглашает Инесса Галанте" вместе с Shantel выступит латышская виолончелистка Эрна Даугавиете.
Ночные мелодии Буковины
Shantel начинал свою музыкальную карьеру в качестве ди-джея, играющего электронную музыку в танцевальных клубах Франкфурта, да и сам в 80-е годы был владельцем клуба Lissania Essay, где собирались любители ночных ритмов. Но посетив однажды родину своих предков – Буковину – особый регион, который долгое время жил своей отдельной жизнью между Украиной и Румынией, Shantel получил огромный заряд вдохновения, проникнувшись уникальной этнической музыкой этого региона и сделал ее основой своего творчества. "Буковинские клубные ночи" стали визитной карточной Shantel, и в своей дальнейшей творческой деятельности он обратился к пышному разнообразию народной музыки, что высоко оценили и на BBC, вручив ему в 2006 году премию в номинации Музыка народов мира. Особый талант Shantel чувствовать нюансы народной музыки привлек внимание комика Саши Барона Коэна, который предложил музыканту создать саундтрек к провокативному фильму «Борат». Затем были бесчисленные проекты, оркестр балканских ритмов Bucovina Club Orkestar, записи в звукозаписывающей компании Essay Recordings и сотрудничество с молодыми музыкантами. Весной 2023 года вышел новый альбом Shantel Metropolis, пронизанный мотивами греческой и традиционной музыки других народов Южной Европы.
Танцуют все!
"Я – межжанровый музыкант. Мой подход – объединять и комбинировать самые разные стили – я родом из очень космополитичной семьи с разными этническими корнями. Сам я вырос на мелодиях Южновосточной Европы, музыке Средиземноморья и греческих мотивах, что, конечно, в повседневной жизни переплеталось с западной поп-культурой, электронной музыкой и джазом", – рассказывает о себе Shantel.
В понимании Shantel музыка не является линейной, статичной, культурно и пространственно ограниченной. Наоборот: история его собственной семьи и связанная с ней многослойная музыкальная социализация позволили ему быстро понять, что для музыки границ не существует. Идея созвучия самых разных музыкальных проявлений содержится во всех проектах артиста. Уже упомянутый клуб танцевальной музыки тоже не просто транслировал доступную электронную музыку, но главным образом использовался в качестве платформы для создания новых мелодий и поиска актуальных музыкальных форм.
Сегодня музыка Shantel отличается зрелостью и утонченностью, а его почерк не спутать ни с чем, как и талант поднять на ноги публику любого возраста и статуса. "Shantel прошлым летом уже выступал на фестивале "Summertime – приглашает Инесса Галанте", и такого мы еще не видели! Поднялись со своих мест и танцевали абсолютно все посетители концертного зала Dzintari! По просьбе публики мы пригласили Shantel выступить и в этом году, а для меня большой радостью стало его согласие дать свой преисполненный энергией и позитивным настроем концерт! Приглашаем этим летом, 11 августа, на концерт Shantel всех, кто хочет насладиться красочным мультикультурным шоу", – сообщила Диана Галанте, директор фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте".
Этим летом программа фестиваля "Summertime – приглашает Инесса Галанте" включает в себя шесть концертов.
10 августа, на концерте в честь открытия, выступят латвийские пианисты-виртуозы Андрей Осокин, Рейнис Зариньш, Даумантс Лиепиньш и Аурелия Шимкус.
11 августа зажигательную вечеринку устроит король балканских ритмов Shantel.
12 августа слушателей соберет вечер Инесса Галанте Viva amore!, на котором вместе с дивой на сцену выйдут солист Метрополитен-Опера и миланского Ла Скала украинский бас Александр Цимбалюк, солист Латвийской национальной оперы и балеты (ЛНОБ) Артем Сафронов, за пианино сядет Грета Эрхартер–Саргсян (Австрия), а также выступят молодые артисты.
Вечером 12 августа - многократный участник фестиваля Сан-Ремо, итальянская звезда Евровидения Рафаэль Гвалаци.
13 августа на концерте "Молодые и яркие" выступят саксофонистка Илва Эшенвалде, солистка ЛНОБ Инна Клочко и скрипач Андрей Егоров. А завершится фестиваль вечером 13 августа моноспектаклем Уте Лемпер "Встреча с Марлен", созданным ею после трехчасового телефонного разговора с легендарной звездой Голливуда Марлен Дитрих.
Билеты на фестиваль можно приобрести в Biļešu paradīze.
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