Disco Partisani! В Юрмале выступит король балканских ритмов Shantel

Shantel начинал свою музыкальную карьеру в качестве ди-джея, играющего электронную музыку в танцевальных клубах Франкфурта, да и сам в 80-е годы был владельцем клуба Lissania Essay, где собирались любители ночных ритмов. Но посетив однажды родину своих предков – Буковину – особый регион, который долгое время жил своей отдельной жизнью между Украиной и Румынией, Shantel получил огромный заряд вдохновения, проникнувшись уникальной этнической музыкой этого региона и сделал ее основой своего творчества. "Буковинские клубные ночи" стали визитной карточной Shantel, и в своей дальнейшей творческой деятельности он обратился к пышному разнообразию народной музыки, что высоко оценили и на BBC, вручив ему в 2006 году премию в номинации Музыка народов мира. Особый талант Shantel чувствовать нюансы народной музыки привлек внимание комика Саши Барона Коэна, который предложил музыканту создать саундтрек к провокативному фильму «Борат». Затем были бесчисленные проекты, оркестр балканских ритмов Bucovina Club Orkestar, записи в звукозаписывающей компании Essay Recordings и сотрудничество с молодыми музыкантами. Весной 2023 года вышел новый альбом Shantel Metropolis, пронизанный мотивами греческой и традиционной музыки других народов Южной Европы.