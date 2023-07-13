Грибы за 980 евро? Откуда такая цена в таллиннском Stockmann?

- В Эстонии есть трюфели?

- Да, мне как-то приносили. Внешне грибы были похожи на трюфели, но как мочалки. Даже не приготовить.

Влад Дьячук с собачкой, которая тоже может искать трюфели Фото: Konstantin Sednev

- Трюфели выращивают искусственно?

- Не скажешь так, потому что специальных ферм нет. Туда, где растут дикие трюфели, подсаживают деревья, то есть получается полуискусственный процесс. Трюфель - это гриб, зреющий вокруг дуба. Трюфель начинает расти под землей, достигает 20-30 см, раскалывает землю и появляется на поверхности. Ему нужно еще несколько месяцев на созревание. Зимний черный трюфель пробивается на поверхность в марте, но собирать его можно в ноябре-декабре.

Собирать трюфели сложно. Надо научить и натренировать собак, приучить к определенным запахам, на которые они должны реагировать. У трюфельных собак нюх раз в 10 сильнее, чем у обычных, они чувствуют гриб сразу. Приученный находить трюфели по запаху пес указывает хозяину, в каком месте нужно копать, чтобы добыть гриб.

- В эстонских ресторанах все трюфели натуральные? Почему-то иногда кажется, что они какие-то синтетические - из-за недостатка аромата и вкуса.

- Да, люди так думают. Они наверняка попробовали зимний трюфель, летний другого аромата. Часто проблема и в том, что трюфель сложно хранить, как и любой гриб, он после заморозки теряет много вкусовых качеств.

Вообще вкус трюфеля меняется каждый сезон. Зависит от почвы, дождей, погодных условий. Лучшими сортами считаются альба, белый и периго - французский, он черный. В Италии свои марки, но, как говорят те, кто его собирает, большой разницы во вкусах нет. Чем трюфель круглее, тем он лучше.

Свежие грибы обычно кладут в рис, из которого потом можно приготовить отличное ризотто. Рис не дает грибам высохнуть, позволяет полностью сохранить аромат и при этом не вбирает лишнюю влагу. Хранить их таким образом можно неделю-две максимум. Для более длительного хранения их консервируют или замораживают Фото: личный архив

- Какие блюда готовятся с трюфелем?

- В моих ресторанах подают карпаччо, пасту, разные соусы, масло для хлеба. Трюфеля нужно немножко. Ты не ешь его килограммами, как яблоки. На ужин из четырех человек по 10-15 граммов на каждого. Как-то я делал для Kaubamaja "Павлову" с трюфелем и мандарином. Так что трюфель и для десерта прекрасно подходит, нужно уметь найти комбинацию.