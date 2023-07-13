Литва: Во время саммита НАТО фиксировались десятки кибератак

"Мы пережили десятки, если не сотни, атак в течение всей встречи на высшем уровне и непосредственно перед встречей, (...) почти со всеми из них без исключения справились", - заявил Кястутис Будрис журналистам в литовском Сейме в четверг, 13 июля.

Об этом он заявил после закрытого заседания парламентских комитетов по Национальной безопасности и обороне и по Иностранным делам, на котором обсуждались итоги Вильнюсского саммита НАТО.

"Когда проходил саммит, все было красным, и мы справились. (...) Красным - от интенсивности: были и DDoS-атаки, и различные фишинговые операции", - сказал советник главы страны.

Он подчеркнул, что во время атак "государственные информационные ресурсы были защищены".

По окончании Вильнюсского саммита, в среду, в социальной сети Telegram появилась информация о возможной утечке данных, связанных с организацией мероприятия НАТО. Полиция и Департамент госбезопасности начали досудебное расследование инцидента.

Будрис сказал, что опубликованная информация может быть ложной, но подчеркнул, что учреждения проводят оценку.